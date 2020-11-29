Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: Hastane yükümüz artıyor
Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Hastane yükümüz artıyor. İşimiz olmadıkça dışarı çıkmayalım" diyerek vatandaşları uyardı.
|29 Kasım 2020 19:00
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Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Hastane yükümüz giderek artıyor. Lütfen işimiz olmadıkça dışarı çıkmayalım. Hareketliliği azaltmadıkça artışın önüne geçemeyiz. Ev ziyaretlerini yapmayacağız. Toplu alanlardan uzak duracağız. Kapalı ortamlarda bulaş riskinin yüksek olduğunu unutmayalım. Pandemi bilincini, toplum olarak edinmeliyiz" dedi.
Hastane yükümüz giderek artıyor. Lütfen işimiz olmadıkça dışarı çıkmayalım. Hareketliliği azaltmadıkça artışın önüne geçemeyiz.Dr. Ali Ramazan Benli (@aliramazanbenli) November 29, 2020
Ev ziyaretlerini yapmayacağız.⤵️
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