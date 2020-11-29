Hakkında soruşturma açılan CHP'li Başarır'dan açıklama
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuşmasının başka yerlere çekildiğini, eleştirisinin Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasına yönelik olduğunu açıkladı.
|29 Kasım 2020 19:01
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuşmasının başka yerlere çekildiğini, eleştirisinin Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasına yönelik olduğunu açıkladı.
Başarır ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Habertürk'teki konuşmamın çok başka yerlere çekildiğini hayretle izliyorum. Benim eleştirim Tank Palet Fabrikamızın Katar'a satışına yöneliktir. Arkasındayım. Ordumuzla uzaktan yakından alakası yoktur! Ordumuzun savaş fabrikasını bir başka ülkeye satmak hainliktir. İhanettir!"
Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri için inceleme başlattı CHP'li vekil, 'Ordu Katarlılara satıldı' dedi, ortalık karıştı
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