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Elektronik yayıncılık platformu Issuu'ya erişim engeli

Tidal müzik platformunun ardından elektronik yayıncılık platformu Issuu da Türkiye'den erişime engellendi.
 29 Kasım 2020 19:07
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Elektronik yayıncılık platformu Issuu'ya erişim engeli

Tidal müzik platformunun ardından elektronik yayıncılık platformu Issuu da Türkiye'den erişime engellendi.

Bünyesinde dergiler, kataloglar ve gazeteler barındıran, çevrimiçi yayın yapan birçok yayımcı tarafından kullanılan elektronik yayıncılık platformu Issuu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu'nun 27 Kasım 2020 tarih ve 2020/201721 sayılı kararıyla erişime engellendi.
Memurlar.Net
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