1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanına suikast timi hakim karşısına çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timindeki 1'i firari 37 hükümlü, 'nitelikli yağma' suçundan yargılanmasına yarın Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Sanıklar duruşmaya SEGBİS'le katılacak.
 29 Kasım 2020 20:58
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanına suikast timi hakim karşısına çıkıyor

15 Temmuz 2016'daki Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY) tarafından düzenlenen hain darbe girişiminde, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan aralarında eski bir Tuğgeneral'in de bulunduğu 37 sanık hakkında Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı. Mahkeme, 4 Ekim 2017 tarihinde, kararını verip, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, binbaşı Şükrü Seymen ve 'Paşa' lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanık hakkında, 'cumhurbaşkanına suikast girişimi', 'anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak', 2 polis memurunun şehit edilmesi nedeniyle 'kasten öldürme' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca 9 sanık müebbet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaveri albay Ali Yazıcı 18 yıl hapis, Tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Toplam 42 sanık 15 yıl ile 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında çeşitli cezalara çarptırılmış oldu. 1 sanık ise beraat etti.

Sanıklar hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 yılında yeni bir iddianame hazırlayarak haklarında 'Nitelikli yağma' suçundan yargılanmalarını istedi. İddianamede, olay tarihinde darbe teşebbüsünün icrası kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli müşteki polis memurlarını derdest edip üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyalarını aldıkları belirtildi. Zincirleme suç hükümlerinin yağma suçu bakımından uygulanamayacağı vurgulanan iddianamede, sanıkların atılı suçtan mağdur sayısınca cezalandırılmaları gerektiği kaydedildi. İddianamede, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verildi.

Davanın ilk duruşması geçen 15 Haziran'da, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle dava ertelenirken mahkeme heyeti verdiği ara kararında, bazı sanıkların savunma için ek süre talebi değerlendirdi.

Davanın ikinci duruşması ise geçen 11 Kasım'da yapıldı. Duruşmada bazı sanıkların mahkemeye sunduğu dilekçelerin dosyaya ulaştığı, firari sanık Burkay Karatepe'nin ise henüz yakalanamadığı ifade edildi. İddia makamı, sanıkların mahkeme huzurunda dinlenmesini istediği tanıkların dosyaya yeni bir şey katmayacağını belirterek reddedilmesini, firari Burkay Karatepe'nin kırmızı bültenle yakalama kararının infazının beklenmesini, 21 koruma polisinin katılım taleplerinin mahkemece kabul edilmesini, mağdur olan bazı tanıkların ise ifadelerine başvurulmasını talep etti. Mahkeme heyeti ara kararında iddia makamının taleplerinin kabulüne, firari Burkay Karatepe'nin kırmızı bültenle yakalama kararının infazının beklenmesine, bir sonraki duruşmalarda da salgın kuralları gereğince sanıkların bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil olmalarına, mağdur polis memurlarının Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi olmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na davanın ihbar edilmesine, polis memurlarının davaya katılımının kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi. Davanın görülmesine yarın yapılacak 3'üncü duruşma ile devam edilecek. Sanıklar duruşmaya SEGBİS kanalıyla katılacak.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
29 Kasım 2020 20:38		 FETÖ'nün 'kurmay subaylar imamı' Hakan Çiçek
29 Kasım 2020 14:59
Suikast timi SEGBİS kanalıyla duruşmaya katılacak
29 Kasım 2020 13:37		 Terör örgütünün iğrenç yüzü! Büyük ihaneti HDP yapıyor
29 Kasım 2020 08:32
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
28 Kasım 2020 22:49		 Terör örgütü Kovid bahanesiyle Avrupa'da para topluyor
28 Kasım 2020 22:47
PKK'lı teröristten 'Ermenilerle beraber savaştık' itirafı
28 Kasım 2020 17:56		 Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK'lı terörist yakalandı
28 Kasım 2020 14:51
FETÖ'nün 'üniversite yapılanması'ndan 39 şüpheliden 15'i tutuklandı
28 Kasım 2020 13:23		 Konya'da FETÖ operasyonunda 13 zanlıdan 5'i tutuklandı
28 Kasım 2020 13:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:54 - Aldıkları köfte ekmek 3 bin 150 TL'ye mal oldu22:52 - CHP il başkanı koronavirüse yakalandı22:52 - Kuralları uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum22:50 - Mahkemeden Cemile hemşireyi üzecek bir karar daha22:44 - Çanak anten 16 aylık bebeği ölümden kurtardı!22:40 - Ankara dahil 12 ilde okul öncesinde eğitim uzaktan kararı
22:37 - Trafik polisi koronavirüse yenik düştü22:35 - Ev yangınına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı22:34 - Trump: Joe Biden 80 milyon oy almadı, inanmıyorum22:12 - İstanbul'da, CHP'li yönetici tecavüzden tutuklandı22:08 - 45 dakikada sigaradan kurtulmak mümkün22:08 - MHP'li belediye başkanından MHP'li meclis üyesine dayak
21:46 - Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı koronavirüse yakalandı21:37 - Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar bir yanı kış21:33 - Türkiye ve Ukrayna somut projelere odaklandı21:31 - Tarladan sofralara 'tatlı' yolculuk21:18 - Mersin'de geniş katılımlı toplantı ve etkinlikler ertelendi
21:17 - Kur'an Kurslarındaki eğitim kararları mahallince belirlenecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni tedbirler kapıda! İki gün tam yasak
Korona bir aileyi yok etti: 15 günde 5 ölüm
Türkiye'nin en kalitesiz havası bu ilde ölçüldü
Ankara dahil 12 ilde okul öncesinde eğitim uzaktan kararı
Ordu'da alarm! 13 maddelik yeni kararlar alındı
Koronavirüs tablosu açıklandı... Vaka sayısı 30 binin altına indi
Uzmanlar yanıtladı: İkinci kez daha mı ağır geçiyor?
Bir il daha kırmızı alarm veriyor
Meteorolojiden bu illere sağanak ve kar uyarısı- Haritalı
Personel giderinin en düşük olduğu ilçe Altındağ ilçesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüse Yakalanması 1
işcep 1
muhafazakar otel 2
terör saldırısı 1
küresel ısınma 1
28.11.2020 internet yavaşlaması 1
bu işten 1.derecede bilim kurulu sorumludur 1
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 3
bilim kurulu aslında sokağa çıkma kısıtlaması önermemişti 1
ben diz altında etekle büyümüş kızım 1
SON İLANLAR
300 Defterdarlık uzman yardımcısı alınacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam