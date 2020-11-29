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7 gollü derbide kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Larin'in 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle 40 dakikayı aşkın bir süre 10 kişi oynayan siyah-beyazlılar, 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.
 29 Kasım 2020 21:12
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7 gollü derbide kazanan Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Vincent Aboubakar'ın golleriyle 2-0 öne geçen ama rakibinin golüne engel olamayarak soyunma odasına 2-1 üstün giden Beşiktaş, 50. dakikada Cyle Larin'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. 53. dakikada Necip Uysal ile farkı 2'ye çıkaran siyah-beyazlı ekip, son bölümlerde gördüğü baskıya rağmen Fabrice N'Sakala ile bir gol daha bularak sahadan 4-3 galip ayrıldı.

- Üst üste ikinci galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, son iki haftada önemli galibiyetlere imza attı.

Geçen hafta son şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, derbi maçta da Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu.

Bu sezonki 9. maçta 5. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, puanını 16'ya yükseltti.

- Aboubakar, Fenerbahçe derbisinde yine attı

Beşiktaş'ın ilk 2 golünü atan Vincent Aboubakar, üçüncü Fenerbahçe derbisinde üçüncü golünü attı.

Siyah-beyazlı takımda 2016-2017'da kiralık forma giyen Aboubakar, söz konusu sezonda Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atmıştı.

Kamerunlu futbolcu, bu sezonki ilk derbi maçta fileleri 2 kez havalandırmayı bildi.

Aboubakar, bu sezon ligdeki 4. golünü de kaydetti.

- Necip Uysal 4 sezon sonra gol sevinci yaşadı

Eksik kaldığı dakikalarda Beşiktaş'ın 3. golünü atan Necip Uysal, 4 sezon sonra gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı formayla son olarak 2015-2016 sezonundaki Antalyaspor maçında fileleri havalandıran Necip, 53. dakikada takımının üçüncü golüne imza attı.

Necip ayrıca Beşiktaş kariyerindeki ilk derbi golünü de kaydetti.

Maç içinde sakatlık yaşayan Necip Uysal, yerini Welinton'a bıraktı.

- Sergen Yalçın'dan sert tepki

Karşılaşmanın ilk yarısında dördüncü hakem Turgut Doman'a itirazlarından dolayı sarı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk yarının bitmesinin ardından sahaya girerek hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na yöneldi.

Daha sonra saha kenarına gelerek dördüncü hakem Doman'ın yanına giden Yalçın, "Benim atağımı niye kesiyorsun" diyerek sert tepki gösterdi. Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin sakinleştirerek soyunma odasına götürdü.

Yalçın, 77. dakikada sarı kartı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın oyuncusu Rıdvan Yılmaz'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart beklentisiyle bir kez daha tepki gösterdi.

Beşiktaş kenar yönetiminin itirazları sonrası hakem Tugay Kaan Numanoğlu, yardımcı antrenör Murat Şahin'e sarı kart gösterdi.

- 4. golden sonra büyük sevinç

Karşılaşmanın 87. dakikasında 4-2 öne geçen Beşiktaş'ta oyuncular ve kenar yönetimi büyük sevinç yaşadı.

Siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular yedek kulübesinde birbirlerine sevinerek bu coşkuya ortak oldu.

Maçın ardından siyah-beyazlılar, Beşiktaşlı taraftarların resimlerinin bulunduğu bölüme giderek galibiyet kutlaması yaptı.

- N'Sakala girdi golünü attı

Maçın 86. dakikasında Rachid Ghezzal'ın yerine oyuna dahil olan N'Sakala, takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

N'Sakala, 87. dakikada takımının dördüncü golünü atarak son bölümleri daha rahat geçirmesini sağladı.

- Bu sezonki üçüncü kırmızı kart

Siyah-beyazlı oyuncular, bu sezon üçüncü kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta De Souza kırmızı kart görürken, Gaziantep FK mücadelesinde ise kaleci Ersin Destanoğlu aynı durumu yaşadı.

Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesinde ise Larin, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Anadolu Ajansı
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