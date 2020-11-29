Mersin'de geniş katılımlı toplantı ve etkinlikler ertelendi
|29 Kasım 2020 21:18
|+Aa- Yazdır
Mersin'de Covid-19 tedbirleri kapsamında geniş katılımlı etkinlik ve toplantılar Mart ayına kadar ertelendi.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı bildirildi. Alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önceden 1 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin genel kurul toplantıları (barolar ile meslek odaları da dahil) 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesi gerektiği değerlendirilmiş ve kararlaştırılmıştır. Kaymakamlar başta olmak üzere ilimiz genelinde yetkili tüm kişi ve kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilmiştir." denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Aldıkları köfte ekmek 3 bin 150 TL'ye mal oldu
29 Kasım 2020 22:54
|Kuralları uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
29 Kasım 2020 22:52
|Ankara dahil 12 ilde okul öncesinde eğitim uzaktan kararı
29 Kasım 2020 22:40
|Kur'an Kurslarındaki eğitim kararları mahallince belirlenecek
29 Kasım 2020 21:17
|Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
29 Kasım 2020 20:00
|Elektronik yayıncılık platformu Issuu'ya erişim engeli
29 Kasım 2020 19:07
|RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri için inceleme başlattı
29 Kasım 2020 15:57
|Başkentte, toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolü
29 Kasım 2020 15:31
|MSB: En az korona vakası görülen ordular arasındayız
29 Kasım 2020 13:15
|4 ilden yeni karantina haberleri geldi
29 Kasım 2020 13:09