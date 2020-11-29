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Mersin'de geniş katılımlı toplantı ve etkinlikler ertelendi

Mersin'de Covid-19 tedbirleri kapsamında geniş katılımlı etkinlik ve toplantılar Mart ayına kadar ertelendi.
 29 Kasım 2020 21:18
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Mersin'de geniş katılımlı toplantı ve etkinlikler ertelendi

Mersin'de Covid-19 tedbirleri kapsamında geniş katılımlı etkinlik ve toplantılar Mart ayına kadar ertelendi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı bildirildi. Alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önceden 1 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin genel kurul toplantıları (barolar ile meslek odaları da dahil) 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesi gerektiği değerlendirilmiş ve kararlaştırılmıştır. Kaymakamlar başta olmak üzere ilimiz genelinde yetkili tüm kişi ve kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilmiştir." denildi.
İhlas Haber Ajansı
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