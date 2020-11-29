Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı koronavirüse yakalandı
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir koronavirüse yakalandığını açıkladı.
|29 Kasım 2020 21:46
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CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.
Demir Twitter hesabından, "Cuma günü yaptırdığım Covid- 19 testimin negatif çıkmasına rağmen artan şikayetlerim nedeniyle (ateş, eklem ağrısı) bugün yaptırmış olduğum tomografi testi sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavime başlanmıştır, bir süre telefonlara bakamayacağım. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere." paylaşımını yaptı.
Cuma günü yaptırdığım Covid- 19 testimin negatif çıkmasına rağmen artan şikayetlerim nedeniyle (ateş, eklem ağrısı) bugün yaptırmış olduğum tomografi testi sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavime başlanmıştır, bir süre telefonlara bakamayacağım. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere.Deniz Demir (@demirdenizchp) November 29, 2020
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