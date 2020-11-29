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MHP'li belediye başkanından MHP'li meclis üyesine dayak

İzmir'de Aliağa Belediyesi'nin MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP'li Belediye Meclisi Üyesi Fatih Kürşat Kaplan'ı darp etmekle suçlandı. Kaplan, başkan Acar'dan şikayetçi olurken, inceleme başlatan polis belediyenin güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu.
 29 Kasım 2020 22:08
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MHP'li belediye başkanından MHP'li meclis üyesine dayak

Aliağa Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Fatih Kürşat Kaplan, MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Dün akşam Aliağa Belediye Başkanlığı makamında Serkan Acar'la görüşmeye gittiğini belirten Kaplan, Acar'ın kendisine hakarette bulunarak darp ettiğini öne sürdü. Kaplan olayı şöyle anlattı:

İSTİFA ETMEYE ZORLADI

- Belediye Başkanı Serkan Acar, aile dostumuz Serkan Tuğ aracılığıyla beni çağırarak görüşmek istediğini belirtti. Dün akşam saat 18.00 sıralarında görüşmeye gittim. Üçümüz makamında oturduk, konuşmaya başladık. "Geçen meclis toplantısına katılmadın, önceden de bana söylemedin. Bir sıkıntı mı var, neden gelmedin" dedi. Ben de sıkıntımın olmadığını, rahatsızlığım dolayısıyla katılmadığımı belirttim. Hiçbir problem olmadığını, görevimin başında olduğumu ifade ettim. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağımı söyledim.

Fatih Kürşat Kaplan

- Benim bir derdimin olduğu konusunda üsteleyince "Bir şey yok. İstersen bir de kendini sorgula" dedim. Bunun üzerine başkan benim istifamı istediğini söyledi. "Pazartesi günü gel, istifanı yaz, imzanı at, bırak" dedi. Ben de pazartesi günü haber vereceğimi söyledim. "Sen kimsin ki haber veriyorsun? Ben sana yapacaksın diyorsam yapacaksın" dedikten sonra oradakilere kağıt kalem getirmelerini söyleyerek istifamı yazıp imzalatmaya zorladı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İLE ÇAYCI DÖVDÜ

- Bu sırada sinir krizine girdi ve masaları, duvarları yumruklamaya başladı. Ben onu sakinleştirmeye çalışırken bir yumruk attı, boynuma denk geldi. Ben yine sakin olmasını söyleyerek kolunu tuttum. "Sen kimsin de böyle yapıyorsun? Şerefsiz! Adam olduğunu mu zannediyorsun? İmzanı atacaksın, atmadan buradan çıkmayacaksın" diyerek beni zorladı. Adamlarının getirdiği kağıdın ortasına bir çarpı attım, "Al sana imza" dedim. Bu hareketimin ardından orada bulunan özel kalem müdürü beni tuttu, çaycıyla birlikte dövmeye giriştiler. Birisi arkamdan tuttu, çaycı ile Serkan Acar beni darp etti. Serkan Tuğ da oradaydı, ayırmaya çalıştı ama başaramadı.

POLİS GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINI ALDI

Olayın ardından Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan Fatih Kürşat Kaplan, adli işlem kapsamında devlet hastanesinden darp raporu aldı. Dün gece polis ekiplerinin inceleme doğrultusunda Aliağa Belediyesi'ne girerek güvenlik kamerası kayıtlarına el koyduğu öğrenildi. Bazı sosyal medya mecralarında ifadesini geri çektiği yönünde iddialarda bulunulduğunu belirten Kaplan, "İfademi geri çekmedim, sözlerimin arkasındayım" dedi.

Serkan Acar'la geçmişte aile dostu olduklarını, aralarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Belediye başkanının saldırısı hiç yakışık almadı, bir aile dostluğunu da böylece bitirmiş oldu" diye konuştu. 1992 yılından beri MHP'ye üye olduğunu vurgulayan Kaplan, "Aliağa Belediyesi yönetiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nin en eski üyesi benim, diğer meclis üyesi arkadaşların hepsi dışarıdan toplama. Ben kendi partimde dururum da sonradan partili olanlardan kim gitmek isterse gider" ifadelerini kullandı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in olayla ilgilendiği belirtildi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise hakkındaki iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar daha önce de birçok kez şiddet ve hakaret iddialarıyla gündeme gelmişti. Belediye yemekhanesinde "Üç aydır maaş alamıyoruz, ne zaman alacağız" diye soran belediye işçisi Yunus Narin'i herkesin ortasında tokatlamak, gazeteci Bülent Pınarbaşı'nı tehdit etmek iddialarıyla yargılanmasına devam edilen Acar, belediyenin borçlanmasına ret oyu veren CHP'li üyelerine, masa ve sandalyeleri devirerek hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Acar hakkında İzmir Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin açtığı hakaret davası da bulunuyor. Acar'ın, Ertekin Gültekin'in evinin önünde iki şahıs tarafından tabanca ile kurşunlanarak yaralanmasına neden olayın azmettiricisi olduğu da iddia edilmişti. Bu olayla ilgili mahkeme süreci devam ediyor.
Sözcü
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