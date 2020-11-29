İstanbul'da, CHP'li yönetici tecavüzden tutuklandı

CHP'nin Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K., 20 yaşında genç bir kadını zorla alı koyup şiddet uygulayarak cinsel saldırı suçundan gözaltına alındı. Savcılık tarafından tutuklanması istenen U.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay 20 Kasım 2020 günü Beşçeşmeler bir kafeteryada yaşandı.

Kafasında bardak kırdım, saçımdan sürüye sürüye...

U.K. ile sevgili olmadıklarını bir mekanda buluştuklarını anlatan Z.Y. isimli kadın, kafede kimse kalmayınca kalkmak istediğini ancakU.K.'nın buna müsaade etmediğini söyledi. Kendisini üzerine çektiğini bu sırada kafasına bardak vurduğunu anlatan Z.Y., U.K'nin saçından sürüyerek kendisini tuvalete götürdüğünü anlattı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Taciz olayına tepki verenlerden CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K.'nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K., insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır" dedi.

Yarkadaş daha sonra bir açıklama daha yaparak, "Tweetimin ardından arayan CHP İstanbul yöneticileri, perşembe gecesi gerçekleşen cinsel saldırının ardından, saldırgan U.K.'nin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu'nun toplanacağını belirttiler" dedi.