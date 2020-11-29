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Ev yangınına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı

Amasya'da müstakil bir evde çıkan yangında, yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı.
 29 Kasım 2020 22:35
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Ev yangınına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı

Amasya'da müstakil bir evde çıkan yangında, yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üçler Mahallesinde, Yakup Ceylan ve 2 çocuğu, evde olduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden Ceylan ve 2 çocuğu dışarı çıktı.

Yangına müdahale ederken yaralanan itfaiye eri Beşir Aygır, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı
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