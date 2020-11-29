CHP il başkanı koronavirüse yakalandı
CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|29 Kasım 2020 22:52
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CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, sosyal medyadan Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yıldızlı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Değerli dostlarım, bugün yaptırdığım tomografi çekimi ve kan tahlillerimin ardından yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre daha evde tedavi sürecine devam edeceğim. Tedavi sürecini sağlıklı bir şekilde atlatarak yeniden aranızda olmak dileğiyle.
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