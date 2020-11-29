Kuralları uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
|29 Kasım 2020 22:52
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İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama tüm Türkiye'de pazar 20.00'dan pazartesi sabah saat 05.00'a kadar devam edecek.
Bu kapsamda emniyet birimleri, yurdun dört bir yanında denetimlerini dürdürürken kurallara uymayıp kısıtlama kurallarını ihlal eden vatandaşlara idari ceza uygulanıyor.
POLİSE TEHDİT: BEN DE BOŞ ADAM DEĞİLİM
Bursa İnegöl'de de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri cadde ve meydanlarda kontrol noktaları kurdu.
İlçe merkezinde uygulama yapan ekipler, sokakta yürüyen Arif A.'yı durdurarak sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı.
Kimlik kontrolü yapılarak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden hakkında 3 bin 185 TL cezai işlem uygulanan Arif A., "Ben de boş adam değilim. Bu cezayı bozdururum" diyerek, polis ekiplerini tehdit etti. Arif A., ceza kesilmesinin ardından evine gönderildi.
Ekipler sokak kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye toplam 19 bin TL cezai işlem uyguladı. Polis ekiplerinin denetimlerinin sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.
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