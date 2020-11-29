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Aldıkları köfte ekmek 3 bin 150 TL'ye mal oldu

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında bir vatandaş evine yakın olan bir restorana giderek köfte ekmek almak istedi. Restoran sahibi ise kısıtlamayı unutarak müşterisine yemek verince devriye gezen polisler hem yemek alana hem yemeği verene ceza yazdı.
 29 Kasım 2020 22:54
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Aldıkları köfte ekmek 3 bin 150 TL'ye mal oldu

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında bir vatandaş evine yakın olan bir restorana giderek köfte ekmek almak istedi. Restoran sahibi ise kısıtlamayı unutarak müşterisine yemek verince devriye gezen polisler hem yemek alana hem yemeği verene ceza yazdı.

Ülke genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sokakta denetlemelerde bulunuyor. Kısıtlama kapsamında sadece online ve telefon ile sipariş alabilecek olan restoranlar açık oluyor.

Düzce'de acıkan iki kişi evlerinin yakınındaki lokantayı telefonla aramak yerine gidip yemeği kendileri almak istedi. Köfte ekmek almak istediklerini belirttikleri restoranda, firma sahipleri de yemeği verebileceklerini söyledi. Bu esnada denetlemelerde bulunan polis amiri durumu fark ederek işletme içerisindekilerin çalışma belgelerine baktı. 2 kişinin kısıtlamada sokakta oldukları tespit edilince, 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasından, işletmeye de gel al servis hizmeti vermesinden dolayı 3 bin 150 şer lira para cezası kesildi.
İhlas Haber Ajansı
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