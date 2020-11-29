Karayolları, verileri yayımlayarak Cüneyt Özdemir'i yalanladı
|29 Kasım 2020 23:23
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Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabında, #başımabirşeygelmeyecekse etiketiyle, İstanbul- İzmir otoyolunu ilk kez kullandığını, çok beğendiğini ancak yolun pahalı olduğu için boş olduğunu, geçilmese de parasının çatır çatır ödeneceğini söyledi.
Karayolları Genel Müdürlüğü, önce esprili bir şekilde, "akıllı, emniyetli ve konforlu olduğu için başınıza bir şey gelme olasılığı çok düşük" dedi. Sonra da, Temmuz-Ekim 2020 verilerini yayımlayarak "Salgına rağmen Temmuz-Ekim döneminde geçiş sayıları garanti edilenin üstündedir." dedi.
Sayın @cuneytozdemir İstanbul-İzmir otoyolu akıllı, emniyetli ve konforlu olduğu için başınıza bir şey gelme olasılığı çok düşük.🙂Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 29, 2020
Salgına rağmen Temmuz-Ekim döneminde geçiş sayıları garanti edilenin üstündedir.
Otoyolun doluluk oranının da gözlemlediğiniz gibi olmadığı aşikar. https://t.co/WTEy70pU6B pic.twitter.com/PPuZWLMJgn
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