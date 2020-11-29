Karayolları, verileri yayımlayarak Cüneyt Özdemir'i yalanladı

Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabında, #başımabirşeygelmeyecekse etiketiyle, İstanbul- İzmir otoyolunu ilk kez kullandığını, çok beğendiğini ancak yolun pahalı olduğu için boş olduğunu, geçilmese de parasının çatır çatır ödeneceğini söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, önce esprili bir şekilde, "akıllı, emniyetli ve konforlu olduğu için başınıza bir şey gelme olasılığı çok düşük" dedi. Sonra da, Temmuz-Ekim 2020 verilerini yayımlayarak "Salgına rağmen Temmuz-Ekim döneminde geçiş sayıları garanti edilenin üstündedir." dedi.