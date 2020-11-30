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Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün akşam saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
 30 Kasım 2020 05:43
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Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00--20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'de sona erdi.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KISITLAMA SONRASI POLİS NOKTASI KALDIRILDI

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ki kurulan polis uygulama noktası kaldırılarak trafik normal akışına bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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