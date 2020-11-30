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En pahalı köfte ekmek oldu

Bir vatandaş evine yakın olan bir restorana giderek köfte ekmek almak istedi. Restoran sahibi ise kısıtlamayı unutarak müşterisine yemek verince devriye gezen polisler hem yemek alana hem yemeği verene ceza yazdı
 30 Kasım 2020 06:15
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En pahalı köfte ekmek oldu

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında bir vatandaş evine yakın olan bir restorana giderek köfte ekmek almak istedi. Restoran sahibi ise kısıtlamayı unutarak müşterisine yemek verince devriye gezen polisler hem yemek alana hem yemeği verene ceza yazdı. Karabük'te de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal bir kişi ile hem sokağa çıkma hem de karantinayı ihlal eden başka bir kişi uygulama noktasında yakalandı.

Her iki ayrı şahsa idari para cezası uygulanırken, karantinada olması gereken sürücü 112 ekipleri tarafından yurda yerleştirildi.

DHA
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