En pahalı köfte ekmek oldu
Bir vatandaş evine yakın olan bir restorana giderek köfte ekmek almak istedi. Restoran sahibi ise kısıtlamayı unutarak müşterisine yemek verince devriye gezen polisler hem yemek alana hem yemeği verene ceza yazdı
|30 Kasım 2020 06:15
|+Aa- Yazdır
Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında bir vatandaş evine yakın olan bir restorana giderek köfte ekmek almak istedi. Restoran sahibi ise kısıtlamayı unutarak müşterisine yemek verince devriye gezen polisler hem yemek alana hem yemeği verene ceza yazdı. Karabük'te de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal bir kişi ile hem sokağa çıkma hem de karantinayı ihlal eden başka bir kişi uygulama noktasında yakalandı.
Her iki ayrı şahsa idari para cezası uygulanırken, karantinada olması gereken sürücü 112 ekipleri tarafından yurda yerleştirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi
30 Kasım 2020 05:43
|Tosya Kaymakamlığı ev ziyaretlerine yasak getirdi
30 Kasım 2020 00:38
|Karayolları, verileri yayımlayarak Cüneyt Özdemir'i yalanladı
29 Kasım 2020 23:23
|Aldıkları köfte ekmek 3 bin 150 TL'ye mal oldu
29 Kasım 2020 22:54
|Kuralları uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
29 Kasım 2020 22:52
|Ankara dahil 12 ilde okul öncesinde eğitim uzaktan kararı
29 Kasım 2020 22:40
|Mersin'de geniş katılımlı toplantı ve etkinlikler ertelendi
29 Kasım 2020 21:18
|Kur'an Kurslarındaki eğitim kararları mahallince belirlenecek
29 Kasım 2020 21:17
|Elektronik yayıncılık platformu Issuu'ya erişim engeli
29 Kasım 2020 19:07
|RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri için inceleme başlattı
29 Kasım 2020 15:57