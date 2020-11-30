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Sarıgül, CHP'den grup koparacak iddiası

Mustafa Sarıgül, CHP'den en az 20 milletvekilini yeni partisine transfer ederek TBMM'de grup kurmayı hedefliyor
 30 Kasım 2020 06:43
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Sarıgül, CHP'den grup koparacak iddiası

Eski Şişli Belediye Başkanı ve Türkiye Değişim Hareketi'nin (TDH) kurucusu Mustafa Sarıgül'ün önümüzdeki günlerde kuracağı yeni siyasi partinin yankıları sürerken, Sarıgül'ün hazırlığının CHP'yi de hareketlendirdiği ortaya çıktı.

İSTİFA İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Sarıgül'ün başında bulunduğu TDH'nin Kurucular Kurulu, ilk toplantısını 17 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirdi. Kurulacak olan yeni partinin programı, tüzüğü ve yol haritasının ele alındığı toplantının ardından TDH, 26 Kasım'da ise Genişletilmiş Bölge Toplantısı'nın ilkini Kahramanmaraş'ta yaptı. Sarıgül, peş peşe yaptığı toplantılarına devam ederken siyasi temaslara da hız verdi. TDH'nin A takımında da yer alan Sarıgül'e yakın isimlerin, yeni kurulacak partiye katılmaları için 20'den fazla CHP'li milletvekili ile ayrı ayrı görüştüğü iddia edildi. Sarıgül'ün ekibinin bu görüşmelerdeki "Bize katıl" teklifine, bazı milletvekillerinin "olur" dediği ve CHP'den istifa etmek için yeni partinin kurulmasını beklediği de ileri sürüldü.

"24 HAZİRAN" PROVASI MI?

Sarıgül'ün CHP'den en az 20 milletvekilini yeni partisine transfer ederek TBMM'de grup kurmak için gereken 20 milletvekili sayısını yakalamak için uğraştığı ve daha önceden CHP'de bir arada çalıştığı isimlerden bu konuda destek istediği de öne sürüldü. Söz konusu iddialar, akıllara 24 Haziran Genel Seçimini getirdi. Seçim öncesinde CHP'li 15 milletvekili, İYİ Parti'ye geçiş yapıp İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurmasını sağlamış ve seçime katılmasını kesinleştirmişti.

Öte yandan, CHP Genel Merkezi'nden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, parti yönetiminin Sarıgül'ün hareketi ile ilgili olarak milletvekillerine, "Uzak durun" talimatı verdiği ileri sürülüyor.

PARTİ ARALIK'TA KURULACAK

Mustafa Sarıgül'ün partisinin adının Türkiye Değişim Partisi (TDP) olarak belirlendiği ve aralık ayı içinde kurulacağı iddia ediliyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
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