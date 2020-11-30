1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dijital saldırılardan 6 trilyon dolarlık kayıp

İş, eğitim, alışveriş derken hayatımızın çoğunluğu dijital platforma taşındı. Öte yandan siber saldırılar da hızlandı
 30 Kasım 2020 07:20
+Aa- Yazdır
Dijital saldırılardan 6 trilyon dolarlık kayıp

Türkiye, en fazla saldırıya uğrayan dördüncü ülke olması bakımından risk taşıyor. Milyonlarca insan bu riskin farkında ve yüzde 63'ü bu saldırıdan çok korkuyor. Ancak tedbir alanların oranı o kadar yüksek değil. Buradan hareketle Aksigorta, dijital risklere karşı güvenlik platformu kurdu. Genel Müdür Uğur Gülen; 2018'de 7 milyar olan dijital cihaz sayısının 27 milyara ulaştığını, aynı sürede online alışveriş miktarının yüzde 50 arttığını, dijital yayın platformlarının izlenme oranının yüzde 24, bu mecrada haber izleme oranının yüzde 23 yükseldiğini hatırlattı. Tedbirin aynı hızla ilerlemediğine dikkat çeken Uğur Gülen "Gelecek yıl siber saldırıların yol açacağı zarar 6 trilyon doları bulabilecek. Önümüzdeki yıllarda 27 trilyon dolarlık rakamlar telaffuz ediliyor. Bu da bütün doğal afetlerin yaptığı yıkımdan büyük. 'Dijital Güvenlik Platformu'nu, risklere karşı bilinç eksiğini tamamlamak üzere kurduk. Siber riskler ve dijital güvenlik, yeni dönemin afeti. Siber risklere karşı sigorta teminatı alınmalı. Ancak sigorta bir koruma değil, kayıp olduktan sonra evi eski haline getirme işlevi görüyor. Bireyler, en önemli güvenlik unsuru olan bilgilerini korumalı" dedi.

SANAL KAPIMIZI SIKI KAPATALIM

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran platformla ilgili şu bilgileri verdi: İş yeri ve ailelere özel eğitimler planladık. Eğitimler, Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezinden Doç. Dr. Bilgin Metin tarafından verilecek. Dijital Güvenlik Platformuna girenler, hiçbir ücret ödemeden istediği soruyu soracak, eğitime katılacak. Bu sayede dijital kapısını daha sıkı kapatmanın yollarını öğrenecek, güvende olacak.

Canan Eraslan

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Covid-19 tanısı için geliştirilen yeni sistem, üretime hazır
29 Kasım 2020 21:08		 Havelsan, Murat Reis'in komuta kontrol sistemini teslim etti
29 Kasım 2020 15:49
'2020'nin Yükselen 10 Teknolojisi' belli oldu
29 Kasım 2020 14:10		 Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor
29 Kasım 2020 12:18
Çin'in keşif aracı Çang'ı-5, Ay'ın yörüngesine girdi
28 Kasım 2020 21:59		 Üniversiteli 3 arkadaş oyun eklentilerini dünyaya satıyor
28 Kasım 2020 17:35
Yeni nesil üçe katlanan telefon
28 Kasım 2020 07:30		 Siber saldırılar Avcı, Azad ve Kasırga ile püskürtülüyor
28 Kasım 2020 07:20
2050'de yaklaşık 100 bin yolcu drone ile taşınacak
27 Kasım 2020 11:26		 Türksat Genel Müdürü: Türksat 5B'de uydu seviyesi testlerine başladık
25 Kasım 2020 17:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:26 - Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı09:25 - EGM, görevde yükselme sonuçlarını 2 günde açıkladı09:10 - Normalleşme ve reform söylemi yabancıyı cezbetti 20 milyar $ finansman09:01 - KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı09:00 - Kuralları uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum09:00 - Kabine bugün toplanıyor... Yeni tedbirler masada
08:46 - İşe aldırma bahanesiyle arkadaşının kızına kabusu yaşattı08:44 - Pençe-Kaplan'la Haftanin'de işlem tamam08:42 - Eski eşini arkadaşı olan kiralık katile öldürttü08:41 - O, plakaları gönderdi FETÖ operasyon yaptı08:40 - Kovid-19 şüphesi ölümden kurtardı08:38 - Vergi sisteminde global revizyon
08:32 - Burhan Kuzu'nun oğlu: Cinayet yok korona öldürdü08:29 - Melek yatırımda iştah kesilmedi08:25 - Depremzedeler 'hatıraları' için molozların peşine düştü08:20 - Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift öldü08:14 - Kadın cinayetlerinde katilin profili
08:08 - Almanya Atina'nın suçlarına ortak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Eroin dolu araçta sürpriz isim: Kadir Şeker'in kurtardığı kadın
Kuralları uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı
Memur ve işçiler arasındaki 14 önemli fark
Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli, görevde yükselme sözlü sınavdan 100 puan bekliyor
Kabine bugün toplanıyor... Yeni tedbirler masada
Altın birikimleriniz, güven altında
Burhan Kuzu'nun oğlu: Cinayet yok korona öldürdü
AFAD Başkanı'ndan tatbikat: Valim ilinizde deprem oluyor!
Başkent'te 17 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.11.2020 internet yavaşlaması 1
uzun introsu olan şarkılar 1
covid aşısının ücretsiz olmasının tbmm'de reddedilmesi 2
terör saldırısı 1
federasyondan aradılar 1
football manager 2021 1
bilim kurulu aslında sokağa çıkma kısıtlaması önermemişti 1
horon 1
18 yıl önce araba mı vardı türkiye'de 1
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 2
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türkiye İstatistik Kurumu 40 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam