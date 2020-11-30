1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkent'te 17 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, evinde başından av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kızın başucunda, "Sizleri utandırdığım için üzgünüm" yazılı not bulundu.
 30 Kasım 2020 06:54
+Aa- Yazdır
Başkent'te 17 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu

ANKARA'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iş çıkışı eve gelen baba Ahmet Y., kapıyı defalarca çalmasına rağmen kimsenin açmaması üzerine şüphelenerek eşi Fadime Y.'yi aradı. Bu sırada komşu ziyaretinde olan anne Fadime Y., eve gelerek anahtarla kapıyı açtı. İçeriye giren anne ve baba, çocukları Gülnur Y.'yi kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sinir krizi geçiren çift, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülnur Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede bulunan av tüfeği muhafaza altına alındı.

"Sizleri utandırdığım için üzgünüm"

Ekipler ayrıca Gülnur Y.'nin baş ucunda kendisinin yazdığı düşünülen bir intihar notu da buldu. Bulunan notta Gülnur Y.'nin, "Sizleri utandırdığım için üzgünüm" yazdığı öğrenildi.

Genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken; polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu yılın ilk 6 ayında 115 kadın öldürüldü
30 Kasım 2020 06:40		 Çanak anten 16 aylık bebeği ölümden kurtardı!
29 Kasım 2020 22:44
MHP'li belediye başkanından MHP'li meclis üyesine dayak
29 Kasım 2020 22:08		 Hasta nakleden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
29 Kasım 2020 21:03
'Eş değiştirme' ilanı veren çift gözaltına alındı
29 Kasım 2020 17:40		 Tarım işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: 9 yaralı
29 Kasım 2020 17:21
İş yerinde öldürüldü, korona olduğu ortaya çıktı
29 Kasım 2020 14:51		 EGM'den 'oltalama' yönetimiyle siber dolandırıcılık uyarısı
29 Kasım 2020 14:30
Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi
29 Kasım 2020 14:04		 Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü ölü bulundu
29 Kasım 2020 13:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:07 - 'Valim ilinizde deprem oluyor!'07:05 - Online alışverişte iadesi olmayan hiçbir ürün yok06:54 - Başkent'te 17 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu06:45 - Kabine bugün toplanıyor... Yeni tedbirler masada06:43 - Sarıgül, CHP'den grup koparacak iddiası06:40 - Bu yılın ilk 6 ayında 115 kadın öldürüldü
06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı06:15 - En pahalı köfte ekmek oldu05:43 - Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi02:25 - Bursa'da PKK'nın 'cezaevi talimat trafiği'ni yönettiği iddia edilen 1 avukat tutuklandı02:24 - Hakkari'de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi00:38 - Tosya Kaymakamlığı ev ziyaretlerine yasak getirdi
00:02 - Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli, görevde yükselme sözlü sınavdan 100 puan bekliyor00:02 - 30 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Altın birikimleriniz, güven altında23:23 - Karayolları, verileri yayımlayarak Cüneyt Özdemir'i yalanladı23:12 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
22:54 - Aldıkları köfte ekmek 3 bin 150 TL'ye mal oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Altın birikimleriniz, güven altında
Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli, görevde yükselme sözlü sınavdan 100 puan bekliyor
Tosya Kaymakamlığı ev ziyaretlerine yasak getirdi
30 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
Başkent'te 17 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu
Sarıgül, CHP'den grup koparacak iddiası
Bursa'da PKK'nın 'cezaevi talimat trafiği'ni yönettiği iddia edilen 1 avukat tutuklandı
Kabine bugün toplanıyor... Yeni tedbirler masada
En pahalı köfte ekmek oldu
Hakkari'de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2021 yılbaşı sokağa çıkma yasağı 3
bilim kurulu karar mercii değildir 2
covid aşısının ücretsiz olmasının tbmm'de reddedilmesi 2
football manager 2021 1
uzun introsu olan şarkılar 1
bu işten 1.derecede bilim kurulu sorumludur 1
Uzun zaman oldu 2
işcep 1
28.11.2020 internet yavaşlaması 1
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 3
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türkiye İstatistik Kurumu 40 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam