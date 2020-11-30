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AFAD Başkanı'ndan tatbikat: Valim ilinizde deprem oluyor!

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Sayın valim ilinizde deprem var" diyerek sabah erkenden çat kapı tatbikat yaptıklarını açıkladı. Dr. Güllüoğlu, depremden sonra alana hızla ulaşmak için vatandaşlardan ilk altı saatte trafiğe çıkmamalarını istedi
 30 Kasım 2020 07:07
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AFAD Başkanı'ndan tatbikat: Valim ilinizde deprem oluyor!

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, depremlerde belediyelerin kritik öneme sahip olduğunu, 800 bin belediye çalışanına deprem ve kurtarma eğitimi verileceğini açıkladı. Güllüoğlu, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda özetle şunları kaydetti:

TOPLANMA ALANI: Toplanma alanı başka, barınma alanı başka. İnsanlarımızın bir parkta konaklamasını istemiyoruz. Barınma alanlarında konaklamalarını hedefliyoruz. Türkiye genelinde 18 bin 925 adet toplanma alanı ilan edildi.

93 BİN ÇADIRIMIZ VAR: Türkiye genelinde 26 lojistik depomuz var, bunlar büyük depolar. Ayrıca küçük depolarımız var. 93 bin çadırımız var ama sadece çadır değil, okullarımız, spor salonlarımız, misafirhanelerimiz de barınma merkezi.

KORKTUĞU İÇİN GİDEMİYOR: Barınma alanları için iki temel çözümümüz var. İlki sağlam okullar, yurtlar. Bazen vatandaşlar korkabiliyor, onlar için de çadır alanları.

311 BİN KONUT: Bugüne kadar 311 binden fazla afet konutunu inşa ettik.

BİNLERCE GÖNÜLLÜ: Başlattığımız gönüllülük sisteminde 230 binden fazla başvuru aldık. 30-40 bin civarında gönüllümüz ilk arama kurtarma eğitimlerini tamamladılar. 50 bin gönüllümüz eğitime devam ediyor. 'Afete Hazır Türkiye' isimli bir eğitim projemiz var. Bugüne kadar 13 milyondan fazla kişiye eğitim verdik.

HABERSİZ TATBİKAT YAPIYORUZ: Haberli ve habersiz tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Ekibimiz yola çıkıyor, valiye beş dakika kala diyoruz ki "Sayın valimiz, birazdan ilinizde afet olacak." Ve o ilde valimiz ve ildeki il müdürlükleri, belediyeler, kimler varsa onlarla habersiz tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Böylece kurumlarımızın afete hazırlığını habersiz olarak da -bu bazen sabahın erken saati oluyor- kontrol etmiş oluyoruz. Bölgesel, yerel, merkezi ve ulusal tatbikatları farklı seviyelerde gerçekleştiriyoruz.

BELEDİYELER KRİTİK: "Afetin en kritik kurumu yerel yönetimlerdir. Türkiye Belediyeler Birliği'yle beraber belediyeler için bir eğitim programı planlıyoruz. 800 bin belediye çalışanı var Türkiye'de. Afet yönetimi konusunda onlar için bir eğitim programı önemli bir proje olacak."

Apartman görevlilerine öncelik

"Apartman görevlilerine özel bir çalışma var. Apartman görevlileri apartmanda çalışıyor, o apartman ağır hasarlı ya da yıkık, görevli dışarıda kalmış. Biz onları konteyner kente yerleştirmek konusunda öncelikli gruplardan biri olarak değerlendirdik. İzmir depreminde 100 civarında ailemiz yerleşti, 9'u apartman görevlisi vatandaşlarımızdan."

GSM'in limiti var

"Depremde iletişim konusu zor bir konu; bu dünyanın tamamı için geçerli. GSM sisteminin belli limitleri var. Afet olmasa bile mesela bayram vakitlerinde de iletişimde zorluk yaşanıyor. Çünkü o bir yol gibi. Oradan geçebilecek araba sayısı belli; bu afet alanında da geçerli. Hep şunu vurguluyoruz: 'Deprem olduğunda cep telefonlarıyla arama yapmayın, SMS ve internet tabanlı yazılımları kullanın.' Bu konuda Amerika'da da aynı uygulama var, Japonya'da da aynı uygulama var."

İlk altı saat trafiğe çıkmayın

"Trafik konusunda da depremden sonra ilk altı saat özel arabalarla trafiğe çıkılmamasını, ilk altı saatte özellikle arama kurtarma ekipleri, trafik ekipleri, 112 ekipleri gibi araçlara öncelik verilmesi konusunu vurgulamaya çalışıyoruz. Aksi halde bu konular sadece kamunun gücüyle yapılabilecek olan bir şey değil, kesinlikle vatandaşın katılımıyla yürütülmesi gereken bir süreç."
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