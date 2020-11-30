Eroin dolu araçta sürpriz isim: Kadir Şeker'in kurtardığı kadın
|30 Kasım 2020 07:29
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Ayşe Dırla (35) ve Murat Hanlı (26) gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Ayşe Dırla, Kadir Şeker'in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalıştığı kadın. Murat Hanlı, polise Ayşe Dırla'nın 'imam nikahlı eşi' olduğunu söyledi.
Şeker, olay sırasında Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde 'Kadının ağlama seslerine dayanamadım' diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'e 'Ablacım o benim eşim, sen git' diyerek uyardığını iddia etmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İşe aldırma bahanesiyle arkadaşının kızına kabusu yaşattı
30 Kasım 2020 08:46
|Eski eşini arkadaşı olan kiralık katile öldürttü
30 Kasım 2020 08:42
|Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift öldü
30 Kasım 2020 08:20
|Kadın cinayetlerinde katilin profili
30 Kasım 2020 08:14
|Selfie keyfi kanlı bitti! Yaralılar var
30 Kasım 2020 07:46
|Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bacağından bıçakladı
30 Kasım 2020 07:33
|Başkent'te 17 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu
30 Kasım 2020 06:54
|Bu yılın ilk 6 ayında 115 kadın öldürüldü
30 Kasım 2020 06:40
|Çanak anten 16 aylık bebeği ölümden kurtardı!
29 Kasım 2020 22:44
|MHP'li belediye başkanından MHP'li meclis üyesine dayak
29 Kasım 2020 22:08