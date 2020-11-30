1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bacağından bıçakladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
 30 Kasım 2020 07:33
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, saat 15.30 sıralarında İstasyon Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Meydanı'nda karşılaşan Ümit D. ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Rüya Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit D. bulunan bıçakla Yılmaz'ı sağ bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan Yılmaz'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Rüya Yılmaz Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli Ümit D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Rüya Yılmaz'ı bıçakla yaralayan Ümit D.'nin önceki gün sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak talihsiz kadına tehditler savurduğu öğrenildi. Ümit D.'nin bugün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İşe aldırma bahanesiyle arkadaşının kızına kabusu yaşattı
30 Kasım 2020 08:46		 Eski eşini arkadaşı olan kiralık katile öldürttü
30 Kasım 2020 08:42
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift öldü
30 Kasım 2020 08:20		 Kadın cinayetlerinde katilin profili
30 Kasım 2020 08:14
Selfie keyfi kanlı bitti! Yaralılar var
30 Kasım 2020 07:46		 Eroin dolu araçta sürpriz isim: Kadir Şeker'in kurtardığı kadın
30 Kasım 2020 07:29
Başkent'te 17 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu
30 Kasım 2020 06:54		 Bu yılın ilk 6 ayında 115 kadın öldürüldü
30 Kasım 2020 06:40
Çanak anten 16 aylık bebeği ölümden kurtardı!
29 Kasım 2020 22:44		 MHP'li belediye başkanından MHP'li meclis üyesine dayak
29 Kasım 2020 22:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:26 - Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı09:25 - EGM, görevde yükselme sonuçlarını 2 günde açıkladı09:10 - Normalleşme ve reform söylemi yabancıyı cezbetti 20 milyar $ finansman09:01 - KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı09:00 - Kuralları uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum09:00 - Kabine bugün toplanıyor... Yeni tedbirler masada
08:46 - İşe aldırma bahanesiyle arkadaşının kızına kabusu yaşattı08:44 - Pençe-Kaplan'la Haftanin'de işlem tamam08:42 - Eski eşini arkadaşı olan kiralık katile öldürttü08:41 - O, plakaları gönderdi FETÖ operasyon yaptı08:40 - Kovid-19 şüphesi ölümden kurtardı08:38 - Vergi sisteminde global revizyon
08:32 - Burhan Kuzu'nun oğlu: Cinayet yok korona öldürdü08:29 - Melek yatırımda iştah kesilmedi08:25 - Depremzedeler 'hatıraları' için molozların peşine düştü08:20 - Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift öldü08:14 - Kadın cinayetlerinde katilin profili
08:08 - Almanya Atina'nın suçlarına ortak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Eroin dolu araçta sürpriz isim: Kadir Şeker'in kurtardığı kadın
Kuralları uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı
Memur ve işçiler arasındaki 14 önemli fark
Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli, görevde yükselme sözlü sınavdan 100 puan bekliyor
Kabine bugün toplanıyor... Yeni tedbirler masada
Altın birikimleriniz, güven altında
Burhan Kuzu'nun oğlu: Cinayet yok korona öldürdü
AFAD Başkanı'ndan tatbikat: Valim ilinizde deprem oluyor!
Başkent'te 17 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küresel ısınma 1
18 yıl önce araba mı vardı türkiye'de 1
muhafazakar otel 2
bilim kurulu karar mercii değildir 2
Uzun zaman oldu 2
maske festivalinin düzenlenmesi 1
federasyondan aradılar 1
horon 1
2021 yılbaşı sokağa çıkma yasağı 3
28.11.2020 internet yavaşlaması 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türkiye İstatistik Kurumu 40 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam