1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali TÜBİTAK'a sordu? Hasan Dağı patlar mı

Niğde'nin Bor ilçesinde 20 Eylül'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından aktif olan volkanik Hasan Dağı'nın patlayacağına yönelik kaygılar, TÜBİTAK'ın ölçümleriyle giderildi. TÜBİTAK Enstitü Müdürü Prof. Abdullah Karaman, "Halihazırda istasyonlarımız Hasan Dağı'nın tam dibinde. Eğer alttan bir magma çıkışı olsaydı, hemen tepesinde duran noktadaki istasyonlarımızdan imzalarını çok kolay tanıyabilirdik" dedi.
 30 Kasım 2020 07:37
+Aa- Yazdır
Vali TÜBİTAK'a sordu? Hasan Dağı patlar mı


Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre: TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Abdullah Karaman, Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nda deprem istasyonlarının bilinenden farklı yönlerine işaret etti. Karaman, son örnekleri şöyle anlattı: "İzmir'de deprem oldu; hemen akabinde 12 saat sonra bizim İzmir'in etrafındaki o depremleri çok yakından izlememiz gerekiyor. Niye yakından da uzaktan olmuyor? Bu kadar, bin tane istasyon ne işe yarıyor? Çünkü hepsinin işlevleri farklı. Yani kaynak israfı değil. Mesela çok ilginç bir şey geçenlerde Niğde'de oldu. Niğde depremi (20 Eylül) hemen İzmir'den önceydi. Orada gaz çıkışları meydana gelmeye başladı. Sayın Valimiz aradı, sorusu şuydu: 'Burada ne oluyor, acaba Hasan Dağı mı patlayacak?'

'LAVIN İMZASINI TANIRIZ'

Halihazırda istasyonlarımız Hasan Dağı'nın tam dibinde; o kadar güzel veri veriyor ki. O istasyonlar bize ne söylüyor? Eğer alttan bir magma çıkışı olsaydı, hemen tepesinde duran noktadaki istasyonlarımızdan imzalarını çok kolay tanıyabilirdik. Ama uzaktaki istasyonları kullansaydık bunları anlayamayacaktık, mümkün değil. En azından kısa süre içerisinde cevap verebilmiş olduk. Oradaki halkı da sakinleştirmek anlamında değerli bir bilgi.

'STRATEJİK YAPILARLA DA İLGİLENİYORUZ'

Tabii Türkiye'nin stratejik yapıları da var. Sadece hangi fay nerede, bununla ilgilenmiyoruz. 3 tane nükleer santral yeri var şu an; bir tanesi Akkuyu'da, bir tanesi kuzeyde Sinop'ta, diğeri İğneada'da. Orada yine aynı şekilde birbirlerine çok yakın yerel ağlar kuruyoruz. Hemen Sinop'un dibinde ve etrafında bir ağ kurup mikro depremleri kaydediyoruz. Ulusal ağın yakalayamadığı muhtemel bir fay var mı, bir kırık sistemi var mı diye. O yüzden çok yaklaşıyoruz. 'Niye depremleri kaydediyoruz?' sorusunun cevabı: Aynı zamanda bu tür stratejik yapıların lisanslama işinde kullanılıyor.

Deprem zararlarının azaltılması hususunda olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi, deniz tabanı sismometreleri.

Sisam, eğer o ada bizim olmuş olsaydı, oraya da bir istasyon koyacaktık. O deprem lokasyonlarını doğru şekilde elde etme imkanımız olacaktı. Ama oradan öteye gidemediğimiz için sadece karadan gözlem yapmak zorundayız."

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 şüphesi ölümden kurtardı
30 Kasım 2020 08:40		 Burhan Kuzu'nun oğlu: Cinayet yok korona öldürdü
30 Kasım 2020 08:32
Depremzedeler 'hatıraları' için molozların peşine düştü
30 Kasım 2020 08:25		 AFAD Başkanı'ndan tatbikat: Valim ilinizde deprem oluyor!
30 Kasım 2020 07:07
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
30 Kasım 2020 06:30		 Hakkari'de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi
30 Kasım 2020 02:24
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
29 Kasım 2020 23:12		 CHP il başkanı koronavirüse yakalandı
29 Kasım 2020 22:52
Trafik polisi koronavirüse yenik düştü
29 Kasım 2020 22:37		 Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı koronavirüse yakalandı
29 Kasım 2020 21:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:31 - Darbeye katılanların dört katı TSK'dan ihraç edildi09:26 - Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı09:25 - EGM, görevde yükselme sonuçlarını 2 günde açıkladı09:10 - Normalleşme ve reform söylemi yabancıyı cezbetti 20 milyar $ finansman09:01 - KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı09:00 - Kuralları uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
09:00 - Kabine bugün toplanıyor... Yeni tedbirler masada08:46 - İşe aldırma bahanesiyle arkadaşının kızına kabusu yaşattı08:44 - Pençe-Kaplan'la Haftanin'de işlem tamam08:42 - Eski eşini arkadaşı olan kiralık katile öldürttü08:41 - O, plakaları gönderdi FETÖ operasyon yaptı08:40 - Kovid-19 şüphesi ölümden kurtardı
08:38 - Vergi sisteminde global revizyon08:32 - Burhan Kuzu'nun oğlu: Cinayet yok korona öldürdü08:29 - Melek yatırımda iştah kesilmedi08:25 - Depremzedeler 'hatıraları' için molozların peşine düştü08:20 - Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift öldü
08:14 - Kadın cinayetlerinde katilin profili
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Eroin dolu araçta sürpriz isim: Kadir Şeker'in kurtardığı kadın
Kuralları uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı
Memur ve işçiler arasındaki 14 önemli fark
Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli, görevde yükselme sözlü sınavdan 100 puan bekliyor
Kabine bugün toplanıyor... Yeni tedbirler masada
Altın birikimleriniz, güven altında
Burhan Kuzu'nun oğlu: Cinayet yok korona öldürdü
AFAD Başkanı'ndan tatbikat: Valim ilinizde deprem oluyor!
Başkent'te 17 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
football manager 2021 1
uzun introsu olan şarkılar 1
bilim kurulu aslında sokağa çıkma kısıtlaması önermemişti 1
federasyondan aradılar 1
18 yıl önce araba mı vardı türkiye'de 1
ben diz altında etekle büyümüş kızım 1
2021'de vergi,ceza ve harçların yüzde 9,11 zamlanması 1
Muhsin Fahrizade 1
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 2
covid aşısının ücretsiz olmasının tbmm'de reddedilmesi 2
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türkiye İstatistik Kurumu 40 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam