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Selfie keyfi kanlı bitti! Yaralılar var

Elazığ'da bir mezrada işitme engelli bir şahıs, selfie yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını kazara tüfekle yaraladı. Ağabeyin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 30 Kasım 2020 07:46
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Olay, Keban İlçesi Beydeğirmeni Köyü Mirali Mezrasinda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlit A. (38), yüzde 78 raporu bulunan işitme engelli kardeşi Mehmet A. (31), arkadaşları S.A. (20), B.A. (16) ve İ.D. (20) ile birlikte Elazığ'dan mezraya mantar toplamaya gitti.

Mantar topladıktan sonra grup manzaraya karşı selfie yapmak istedi. Çekim yaptıkları sırada yaklaşık 40 metre uzaklıkta bulunan Mehmet A.'nın elindeki otomatik tüfek kazara ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği ağabey ve 3 arkadaşı çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Ağabeyin durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenildi
İhlas Haber Ajansı
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