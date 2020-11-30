Melek yatırımda iştah kesilmedi

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Koronavirüs salgını, başlangıçta riski yüksek olan ancak başarılı olduğu takdirde büyük getiri sunan girişimlere ortak olan melek yatırımcıları durduramadı. Türk melek yatırımcılar dünyada olduğu gibi Türkiye'de de girişimlere yatırımlarını sürdürüyor.

Türkiye'de Mart 2020 rakamlarına göre akredite melek yatırımcı sayısı 524. Hazine Müsteşarlığı'nın lisans vermeye başladığı 2013 yılında 155 tane akredite melek yatırımcı vardı.

Lisanslı 9 melek yatırımcı ağı bulunuyor. Melek yatırımcılığın yanı sıra holding ve büyük şirketlerin girişim sermayesi fon şirketleri kurma yönündeki faaliyetleri de artıyor. Şirket ve holdingler bu yapı altında birçok girişime yatırım yapıyor ya da bünyesine dahil ediyor. Startups.watch verilerine göre, Türkiye'de 2019'da melek yatırımcılar ve ağlar 41 girişime toplam 52.7 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu yıl bu rakamın daha fazla olduğu görülüyor.

Sağlık ön plana çıktı

Global melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum Türkiye'nin Genel Müdürü Duygu Eren, 2020 yılını pandemiye karşın yatırımla geçirdiklerini belirterek, "Bünyemizdeki melek yatırımcılar toplam 10 milyon TL yatırım yaptı. Bu yılı yatırım rekoruyla geçiriyoruz. Geçen yılı 5 milyon TL'lik yatırımla kapatmıştık. Türkiye'de 100'den fazla melek yatırımcımız var" dedi.

Bu yıl bitimine kadar 3 girişime daha yatırım yapacakları bilgisini paylaşan Eren, "Melek yatırımcılarımız en son kasım ayında Paratic ve İletmen'e yatırım yaptı. 2020 yılında bizden yatırım alan diğer girişimler şöyle; Digime, Packupp, Missafir, Barty, Nicat, Reneva, Magistum, Evimdepsikolog. Ayrıca 2020'de Keiretsu Forum yatırımı olan Moka Türkiye İş Bankası'na satılarak çıkış yaptı" diye konuştu.

4 kıtada 53 şubesi ve 3.500 yatırımcısı bulunan bir yatırımcı ağı olan Keiretsu, 2012'den beri Türkiye'de. Eren, bugüne kadar toplam 55 girişime 75 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını aktardı.