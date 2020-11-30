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Vergi sisteminde global revizyon

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, vergi sisteminde "vatandaş odaklı" global revizyon için düğmeye bastı. 2021 programına göre vergi sisteminde adaletin güçlendirilmesi, tabanın genişletilmesi ve hasılanın artırılmasını sağlayacak şekilde revizyonlar yapılacak
 30 Kasım 2020 08:38
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Vergi sisteminde global revizyon

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, vergi sisteminde vatandaş memnuniyetini esas aldıklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek yıl matrah ve vergi oranlarına yönelik çalışmalar yapacak. Vergilemede gönüllü uyum, öngörülebilirlik artırılacak, vergileme hizmetleri etkinleştirilecek. Mükellef haklarına yasal güvence gelecek. Mükellef hizmetleri merkezi etkinleştirilecek. Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Küresel gelişmelere duyarlı, rekabet gücünü artıran bir vergi sistemi oluşturulacak. Etkinliği olmayan istisna, indirim, muafiyetler kaldırılacak. Vergi gelirlerinin genel bütçe gelirlerine oranı gelecek yıl yüzde 85.3'e çıkacak.

80 BİN MÜKELLEFE İZAHATA DAVET

İZAHATA davet kapsamında beyanname düzenleme programı aracığıyla elektronik ortamdan gönderilen onaylanmış beyanname sayısının 80 bine ulaşması bekleniyor. Bu yıl 60 bin olan davet edilen mükellef sayısı 2021'de 80 bine çıkacak. Akaryakıt ürünlerine yönelik mükellef denetimi gelecek yıl 32 bin 800 olacak.

Hazal Ateş
Yeni Şafak
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