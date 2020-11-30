Vergi sisteminde global revizyon
|30 Kasım 2020 08:38
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, vergi sisteminde vatandaş memnuniyetini esas aldıklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek yıl matrah ve vergi oranlarına yönelik çalışmalar yapacak. Vergilemede gönüllü uyum, öngörülebilirlik artırılacak, vergileme hizmetleri etkinleştirilecek. Mükellef haklarına yasal güvence gelecek. Mükellef hizmetleri merkezi etkinleştirilecek. Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Küresel gelişmelere duyarlı, rekabet gücünü artıran bir vergi sistemi oluşturulacak. Etkinliği olmayan istisna, indirim, muafiyetler kaldırılacak. Vergi gelirlerinin genel bütçe gelirlerine oranı gelecek yıl yüzde 85.3'e çıkacak.
80 BİN MÜKELLEFE İZAHATA DAVET
İZAHATA davet kapsamında beyanname düzenleme programı aracığıyla elektronik ortamdan gönderilen onaylanmış beyanname sayısının 80 bine ulaşması bekleniyor. Bu yıl 60 bin olan davet edilen mükellef sayısı 2021'de 80 bine çıkacak. Akaryakıt ürünlerine yönelik mükellef denetimi gelecek yıl 32 bin 800 olacak.
Hazal Ateş
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