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Eski eşini arkadaşı olan kiralık katile öldürttü

Sultanbeyli'de Lale Bayram öldürülmesinin ardından dehşet verici ayrıntılar ortaya çıktı. Yasin A.'nın, eski eşini öldürmesi için arkadaşına 8 bin 500 lira ödediği, ikilinin Bayram'ı iple boğduktan sonra intihar süsü vermek için bileklerini kestiği ortaya çıktı
 30 Kasım 2020 08:42
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Eski eşini arkadaşı olan kiralık katile öldürttü

İstanbul Sultanbeyli'de evinin banyosunda ölü bulunan Lale Bayram'ın (25) bir süre önce boşandığı eşi Yasin A. (30) ile arasında onlarca adli olayın yaşandığının belirlenmişti. Yasin A. mahalle arkadaşı Servet K. (32) ile birlikte Silivri'de gözaltına alındı. Yasin A.'nın eşini öldürmesi karşılığında Servet K.'ye 8 bin 500 lira verdiği belirlendi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Soruşturmada, Lale Bayram'ın öldürülmeden hemen önce bir marketten alışveriş yaptığı görüntüsü tespit edildi. Görüntülerde Bayram'ın hızlı bir şeklide alışveriş yaptıktan sonra aldıklarının parasını ödeyip dışarı çıktığı, ardından Yasin A. ve Servet K.'nin beyaz bir otomobille genç kadının evine gittiği görüldü. Savcılıkta ifade veren Yasin A., olaydan birkaç gün önce 1.5 yıldır arkadaşı olan Servet K.'nin kendisine "Sen erkek misin? Sen burada çocuk bak, eşin başka erkeklerle yatıp kalksın" dediğini, kendisinin ne yapacağını sorduğunda ise arkadaşının 8 bin 500 lira vermesi karşılığında eşini öldürebileceğini söylediğini anlattı. Teklifi kabul ettiğini belirten Yasin A., araç kiralayıp eski eşinin evine gittiklerini, Servet K.'nin yanında getirdiği iple eşini boğduğunu ardından da olaya intihar süsü vermek için jiletle bileklerini kestiğini söyledi. Servet K. ise borcunu ödemek için buluştuğu Yasin A.'nın kendisini eski eşinin evine götürdüğünü, lavaboya gittiği sırada Yasin A.'nın Bayram'ı öldürdüğünü ileri sürdü. İki zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Atakan Irmak

Sabah
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