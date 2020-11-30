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Pençe-Kaplan'la Haftanin'de işlem tamam

Pençe-Kaplan Kara Harekatıyla, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 30 yıllık PKK hakimiyeti sona erdi. Bölgenin dünü ve bugününü ortaya koyan fotoğraflar terörle mücadeledeki kararlılık ve başarının kanıtı
 30 Kasım 2020 08:44
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Pençe-Kaplan'la Haftanin'de işlem tamam

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesi geçmişte, terör örgütü PKK'nın özel kamplarda eğittikleri teröristleri üs bölgelerimize saldırı için gönderdiği, halaylar çekip kongreler yaptığı, hatta dağlarına İmralı'daki Abdullah Öcalan'ın adını yazdığı bir bölgeydi. Şırnak'ın Uludere İlçesinin tam karşısında bulunan bölgede Mehmetçiğin 17 Haziran'da başlattığı hava destekli Pençe- Kaplan Kara Harekatıyla, örgütünün bölgede yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü hakimiyete de son verildi.

5 KAMP YERLE BİR EDİLDİ

Operasyonla, Haftanin'de bulunan, örgütün sözde askeri kanadının eğitim kamplarının da yer aldığı Hantur, Kesrok, Ghakhawi, Mamand, Kohareş kampları ile Pirbela, Evlehe, Banik ve Manin alanlarındaki barınma alanları imha edildi. Fırtına obüslerinin karadan, Atak helikopter filosu ve SİHA'ların da havadan gerçekleştirdiği nokta atışlarıyla teröristlerin jeneratörle çalıştırdıkları hiltiler ve kazma kürek yardımıyla uzattıkları 20'den fazla doğan tünel, 30'dan fazla cephanelik ve örgütün onlarca yıldır kullandığı 803 gözetleme ve barınaklarından oluşan hedefler de yerle bir edildi.

242 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgedeki operasyonlarda 242 teröristte etkisiz hale getirildi. SABAH'ın İstihbarat kaynaklarından ulaştığı, bölgesinin dünü ve bugününü ortaya koyan fotoğraflar Mehmetçiğin terörle mücadeledeki azmi ve kararlığının da kanıtı oldu.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ 10 ÜS BÖLGESİ KURULDU

BÖLGEYE, terör örgütünün sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırılarını önlemek için, 3'er km aralıklarla 7/24 keşif, dinleme ve gözetleme yapabilecek ileri teknoloji ile donatılmış yüksek güvenlikli 10 üs bölgesi de yapıldı.

KARAYILAN HEZİMETİ İTİRAF ETTİ

PKK elebaşı Murat Karayılan, saklandığı ininden örgütün yayın organlarına verdiği demeçte, Haftanin'de uğradıkları hezimeti, "Türk Devleti tüm askeri imkanlarını havadan ve karadan yığdığı Haftanin'de bütün tepeleri tuttu. Bizi tümden imha etmeye yönelik kalıcı, kararlı adımlarını gözlemliyorum" diyerek itiraf etti.

TELSİZDEN 'KAÇ HEVAL KAÇ' SESLERİ

HAFTANIN'DE örgütün uğradığı hezimet 25 Haziran-25 Ağustos arasında bölgede kaydedilen ve istihbarat birimlerince çözümlenen telsiz konuşmalarına da yansıdı. O konuşmalarda Agit telsiz kodunu kullanan teröristin, "Sesimi duyan var mı ? Durumunuz nedir?" sorusuna, Cudi telsiz kodlu terörist, "Ne durumu soruyorsun heval (arkadaş).. Kaç. Kaçın. Öldük. Ölüyoruz" yanıtını verdi.

Sırrberk Arslan

Sabah
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