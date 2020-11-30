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İşe aldırma bahanesiyle arkadaşının kızına kabusu yaşattı

İğrenç olay İstanbul'da meydana geldi... Babasının arkadaşı tarafından işe aldırma bahanesiyle tacize maruz kalan genç kız, başına gelenleri ailesine anlatınca tacizci yakayı ele verdi. Tuzak kurup taciz ettiği mağdur kızı, kendi öz kızı gibi gördüğünü iddia eden şüpheli hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
 30 Kasım 2020 08:46
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İşe aldırma bahanesiyle arkadaşının kızına kabusu yaşattı

Bir belediyede görev yapan 36 yaşındaki U.S., arkadaşının kızına belediyede staj yapması için yardımcı olabileceğini söyledi. 21 yaşındaki Z.H., staj başvurusu için U.S.'nin telefonunu babasından alıp mesaj attı. Taraflar iş görüşmesiyle ilgili konuşmaya başladı. Bir müddet sonra iddiaya göre U.S., genç kıza taciz içerikli mesajlar atmaya başladı.

ARACINA ALIP TACİZ ETMEYE BAŞLADI

Genç kız mesajları dikkate almamıştı çünkü U.S., evli ve kendisinden yaşça büyüktü. Olay üzerinden genç kız evine doğru yürüdüğü bir sırada aracıyla seyreden U.S., genç kızı evine bırakmayı teklif etti. Arabaya binen Z.H., iddiaya göre burada genç adamın taciz dolu sözlerine maruz kaldı. Bağırarak araç içerisinden inen genç kız yaşadığı tacizi babasına anlattı.

'BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ'

Baba ise U.S.'yi arayarak durumu sorduğunda ise genç adamın, 'Ben o kızın babası gibiyim beni yanlış anladı' cevabıyla karşı karşıya kaldı. Yaşanılan tacizin ardından savcılığa başvuran mağdur kız U.S.'den şikayetçi oldu. Alınan son dakika bilgisine göre savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken yine iddiaya göre genç adam Z.H.'ye, 'Ben bitti demeden bitmez. Senden nefret etmem lazım, sen kimsin de benimle konuşmak istemiyorsun? Erkek arkadaşını göster ağzını burnunu kırayım onun' şeklinde mesajlar göndermeye devam etti.

TACİZCİNİN 9 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda U.S., hakkında küçük kızı arabaya alarak hürriyetini kısıtladığı, cinsel tacizde bulunup hakaret ettiği iddiasıyla iddianame düzenledi. 9 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Atakan Irmak
Sabah
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