Normalleşme ve reform söylemi yabancıyı cezbetti 20 milyar $ finansman

Ekonomide yaşanan güçlü toparlanma sonrası para ve maliye politikasında başlayan normalleşme süreci ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide ve yargıda reform merkezli yeni dönem söylemi, yabancıların Türkiye'ye bakış açısını değiştirdi. Yabancı yatırımcıların özellikle ekim ortasından bu yana sendikasyon kredileri, eurobond ihracı, swap ve hisse senedi ile devlet tahvili aracılığıyla Türkiye'ye sağladığı finansman 20 milyar dolara ulaştı.

BORSADA 11 YILLIK REKOR KIRILDI

Rotayı Türkiye'ye çeviren yabancı yatırımcılar özellikle Borsa İstanbul'da etkisini gösterdi. 6-20 Kasım tarihleri arasındaki iki haftada hisse senedi piyasasında 1 milyar dolarlık net alım yapan yabancı yatırımcılar, daha önceki 13 haftada sattıklarının tamamını geri aldı. Yabancı alımlarının etkisiyle Borsa İstanbul'da endeks 6 Kasım'dan bu yana yüzde 11.5 yükseldi. Bu dönemde işlem gören şirketlerin piyasa değeri 227 milyar lira artarak 1 trilyon 726 milyar liraya ulaştı. Endeks aynı zamanda 1.351 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" adımlarıyla BIST 100 endeksindeki aylık yükseliş yüzde 19.5 ile Nisan 2009'dan bu yana en iyi performansa işaret etti.

TÜRK TAHVİLİNE HUCÜM

Yabancıların olumluya dönen beklentileri, yurtdışı piyasalarda ihraç edilen tahvillere de yansıdı. Hazine, ekim ve kasım aylarında gerçekleştirdiği iki tahvil ihracı ile 4 milyar 750 milyon dolarlık finansman sağladı. Tahvil ihracında ekim ayında yüzde 6.4 olan faiz, kasım ayında yüzde 6'ya geriledi. Söz konusu ihraçlara iki kattan fazla talep geldi. Ekim ayında ayrıca Ülker Bisküvi yurtdışında 650 milyon dolarlık tahvil ihraç gerçekleştirdi. 450 milyon dolar hedefiyle başlayan ihraca 1.8 milyar dolarlık talep geldi.

SWAP'LA 7 MİLYAR DOLAR

BANKACILIK düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), normalleşme adımları doğrultusunda bankaların yurtdışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırması, bu kanalla son 3 haftada yaklaşık 7 milyar dolarlık yabancı girişi sağladı. BDDK aldığı kararla, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yapılan swap limitlerini vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2'den 5'e, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5'ten 10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20'den 30'a yükseltti.

5.2 MİLYAR $ SENDİKASYON

TÜRKİYE ekonomisine ilişkin olumsuz algı operasyonlarına rağmen, bankacılık sektörünün sendikasyon kredilerini yenileme oranları, yabancının güvenini teyit etti. Türk bankaları son 2 ayda yurtdışı piyasalardan 5.2 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Bu dönemde İş Bankası 1 milyar, Yapı Kredi Bankası 855 milyon, Akbank 800 milyon, Garanti Bankası 640, Eximbank 561, QNB Finansbank 350, TEB 335 dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı. QNB Finansbank krediyi yüzde 130 oranında yenilerken, Yapı Kredi ve Akbank, yoğun talep üzerine miktarı artırdı. Vakıfbank 660 milyon dolarlık kredisini yüzde 109 oranında çevirdi.

MERKEZ BANKASI VE BDDK'DAN KRİTİK ADIMLAR

SPK, BIST-30 Endeksi'nde açığa satış yasağını kaldırdı.

TCMB, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı.

TCMB, piyasa yapıcı bankalara yönelik APİ limitlerini sıfırladı.

Bankalararası Para Piyasası'nda borç alabilme limitleri yayı yarıya düşürüldü.

Altın ve diğer tüm yabancı para yükümlülüklerinde

zorunlu karşılık oranları artırıldı.

TCMB eylülde 2, kasımda 4.75 puanlık faiz artırımı yaptı, sadeleşmeye gidildi.

Yabancı bankalarla swap limitleri iki kez artırıldı.

BSMV binde 2'ye indirildi, TL mevduatta stopaj düşürüldü.

Bankalararası Para Piyasası'nda borç alabilme limitleri sıfırlandı.

BDDK aktif rasyosu uygulamasına son verme kararı aldı.

2 yılın ardından 10 yıllık tahvil ihracı yapıldı.

 TCMB zorunlu karşılık sisteminde sadeleştirmeye gitti.

Oktay Özdabakoğlu