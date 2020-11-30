Darbeye katılanların dört katı TSK'dan ihraç edildi

Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Nedim Şener bugünkü yazısında FETÖ'nün darbe girişimi sonrası darbe soruşturmalarında verilen mahkeme kararlarının sayısal verilerini paylaştı.

Şener yazısının devamında TSK'dan FETÖ ile irtibatı nedeniyle darbeye katılan askerlerin dört katının ordudan ihraç edildiğini bildirdi.

Şener'in yazınının ilgili kısmı:

DARBEYE KATILANLARIN DÖRT KATI İHRAÇ EDİLDİ

15 Temmuz darbe girişime katıldığı gerekçesiyle yaklaşık 8 bin kişi yargı karşısına çıkarıldı. Şu ana kadar ise 4 bin 555 kişi suçlu bulunarak cezalandırıldı. 2 bin 768 kişi ise beraat etti, 618 sanık hakkında da ceza verilmemesi kararlaştırıldı. Halen 872 kişi de yargılanıyor.

Bu rakamları hatırlatmamın çok önemli bir nedeni var. O da TSK içindeki FETÖ yapılanmasının, darbeye katılanlarla sınırlı olmadığıdır.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı son rakamlara göre, 15 Temmuz'dan bu tarafa FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edilenlerin sayısı 20 bin 564 kişi. 3 bin 586 kişi ise ilgili idari ve hukuki süreç devam ediyor. Yani, 3 bin 586 kişi ihraç edilmeyi bekliyor.

Bunun anlamı şudur: TSK'daki FETÖ'cülerin sayısı darbeye katılanların dört katı. Halen devam eden ankesörlü hat operasyonları, ByLock içerikleri ve itirafçıların ifadeleriyle, ihraç edilenler, incelemesi devam edenler, soruşturması süren dosyalar eklendiğinde bu sayısının 30 bini aşması kimseyi şaşırtmasın.

Dolayısıyla, darbenin üzerinden dört yıl geçmesine rağmen TSK'daki FETÖ temizliği aralıksız devam edecektir.