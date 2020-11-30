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20 ile seyahat yasağı getirilmesi planlanıyor

Kabine bugün toplanıyor. Masada yeni korona yasakları var... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkımız kurallara uymuyor, yeni kısıtlamalar getireceğiz" demişti. Kulislere sızan bilgilere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı tam güne dönüyor. Bazı illerde hafta içi yasak da geliyor. 20 şehre seyahat yasağı getiriliyor.
 30 Kasım 2020 09:38
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında koronavirüs gündemiyle bugün toplanıyor. Masada koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınması beklenen yeni tedbirler var. Bu kapsamda kabinenin hafta içi sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı dahil birçok konuyu gündemine alacağı belirtildi. Kabine kararlarını Başkan Erdoğan bizzat açıklayacak.

Bakan Koca sunum yapacak

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki haftalık hafta sonu sokağa çıkma yasağının sonuçları ve korona vakalarıyla ilgili sunum yapacak. Hafta sonu belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının tüm hafta sonu uygulanması gündemde. Ayrıca vaka sayılarının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak.

Bilim Kurulu 20 il için seyahat yasağı önerdi

Kabine toplantısında karar verilecek olan bir diğer kritik yasak ise şehirlerarası seyahat yasağı olacak. Toplantıda, Bilim Kurulu tavsiyesiyle vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu 20 şehire kademeli olarak seyahat yasağı getirilmesi de gündemde.

İşte seyahat yasağı gündemde olan şehirler

Bilim Kurulu, Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması önerdi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı genişletiliyor

Toplantının gündemindeki bir diğer yasak ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma sınırlaması olacak. Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor.

Eda Işık
Sabah
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