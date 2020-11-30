20 ile seyahat yasağı getirilmesi planlanıyor
|30 Kasım 2020 09:38
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında koronavirüs gündemiyle bugün toplanıyor. Masada koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınması beklenen yeni tedbirler var. Bu kapsamda kabinenin hafta içi sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı dahil birçok konuyu gündemine alacağı belirtildi. Kabine kararlarını Başkan Erdoğan bizzat açıklayacak.
Bakan Koca sunum yapacak
Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki haftalık hafta sonu sokağa çıkma yasağının sonuçları ve korona vakalarıyla ilgili sunum yapacak. Hafta sonu belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının tüm hafta sonu uygulanması gündemde. Ayrıca vaka sayılarının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak.
Bilim Kurulu 20 il için seyahat yasağı önerdi
Kabine toplantısında karar verilecek olan bir diğer kritik yasak ise şehirlerarası seyahat yasağı olacak. Toplantıda, Bilim Kurulu tavsiyesiyle vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu 20 şehire kademeli olarak seyahat yasağı getirilmesi de gündemde.
İşte seyahat yasağı gündemde olan şehirler
Bilim Kurulu, Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması önerdi.
65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı genişletiliyor
Toplantının gündemindeki bir diğer yasak ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma sınırlaması olacak. Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor.
Eda Işık
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