Candaş Tolga Işık: Haftasonu tam kapanma geliyor
Gazeteci Candaş Tolga Işık, koronavirüse karşı yeni alınacak tedbirlerle ilgili yorumda bulundu.
|30 Kasım 2020 09:41
|+Aa- Yazdır
Twitter hesabından paylaşım yapan Işık, şu ifadeleri kullandı:
"Hükümet yarın yıl sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler almaya hazırlanıyor.
Birçok önlem var masada son kararı kabine verecek ama blok bir sokağa çıkma yasağından ziyade haftasonları TAM kapanma, haftaiçi ise geceyle sınırlı sokağa çıkma yasağı ihtimali daha güçlü görünüyor."
Hükümet yarın yıl sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Birçok önlem var masada son kararı kabine verecek ama blok bir sokağa çıkma yasağından ziyade haftasonları TAM kapanma, haftaiçi ise geceyle sınırlı sokağa çıkma yasağı ihtimali daha güçlü görünüyor.Candaş Tolga Işık (@ctisik) November 29, 2020
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|3 aydır virüs tedavisi gören Böcek'in ilk görüntüleri yayımlandı
30 Kasım 2020 11:23
|Valinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
30 Kasım 2020 11:17
|47 yaşındaki valilik çalışanı, koronavirüsten öldü
30 Kasım 2020 11:06
|Başhekimden, o görüntülere tepki: Hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum!
30 Kasım 2020 11:04
|Çöl tozu koronavirüs taşır mı?
30 Kasım 2020 11:04
|Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'ın yüzeyi kısmen dondu
30 Kasım 2020 10:35
|Doğu'da buzlanma ve don uyarısı
30 Kasım 2020 10:11
|Kovid-19 şüphesi ölümden kurtardı
30 Kasım 2020 08:40
|Burhan Kuzu'nun oğlu: Cinayet yok korona öldürdü
30 Kasım 2020 08:32
|Depremzedeler 'hatıraları' için molozların peşine düştü
30 Kasım 2020 08:25