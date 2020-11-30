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Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
|30 Kasım 2020 09:51
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."
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