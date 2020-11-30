Karantinadan kaçan sürücü: Dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?
|30 Kasım 2020 10:01
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Alkollü sürücü polislere zor anlar yaşatırken, "Beni sabaha kadar dövün. Dövün beni, dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?" dedi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ağcalı Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir aracı durdurarak izin belgesini sordu. Sokağa çıkmak için izin belgelerinin olmadığı anlaşılan sürücü Ö.A. ve yanındaki kardeşi olduğu öğrenilen Y.A. polise zorluk çıkarttı.
"DÖVMEYECEKSEN NİYE GÖTÜRÜYORSUN KARAKOLA?"
Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen Ö.A, ekiplere tepki gösterdi. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, "Beni sabaha kadar dövün. Dövün beni, dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?" dedi.
SÜRÜCÜ VE KARDEŞİNE CEZA KESİLDİ
İşlemlerinin yapıldığı sırada birden koşarak kaçmaya çalışan Ö.A. yakalanarak ekip aracına bindirildi. Ö.A.'ya alkollü araç kullanmaktan 1228 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu. Ö.A. ve kardeşine, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ise 900'er lira para cezası yazıldı
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