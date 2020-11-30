Mersin'de anaokulları eğitimi uzaktan yapılacak
|30 Kasım 2020 10:15
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Valiliğin yazılı açıklamasında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar alması için olağanüstü toplandığı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve E.17375679 sayılı "Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" konulu genelgesinin uygulanmasına yönelik konuların görüşüldüğünün aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-04 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında (özeller hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlar başta olmak üzere ilimiz genelinde yetkili tüm kişi ve kurumlarca belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir."
Öte yandan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflar ile uygulama sınıflarındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin 30 Kasım ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.
Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında, salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitim-öğretim faaliyetleri 30.11.2020 ile 04.01.2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir." ifadesini kullandı.
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