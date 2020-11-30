Araştırmalarını tamamlayan Oruç Reis Antalya Limanı'na döndü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını tamamlamasının ardından Antalya Limanı'na döndüğünü duyurdu
|30 Kasım 2020 10:19
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapıla açıklamada "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü" denildi.
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