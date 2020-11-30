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BDDK'dan yeni normalleşme adımı

Yurt dışı yerleşiklere gerçekleştirilen TL işlemlerine ilişkin sınırlamalar yükseltildi.
 30 Kasım 2020 10:37
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BDDK'dan yeni normalleşme adımı

Normalleşme adımlarına devam eden BDDK, yurt dışı yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının, özkaynakların yüzde 0.5'i olarak belirlenen sınırlamayı, yüzde 2.5'e yükseltti.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"05.05.2020 tarihli Basın Açıklaması ile de duyurulduğu üzere, Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (Kurul) 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı kararı ile bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5'i ile sınırlandırılmasına karar verilmişti.

Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27.11.2020 tarihli ve 9273 sayılı Kararı ile, piyasaların etkin çalışmasına yönelik olarak, söz konusu sınırlamanın, %0,5 yerine %2,5 olarak yeniden belirlenmesine ve bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları gün içi (overdraft) TL kredi imkanının bu sınırlamaya tabi olmamasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Memurlar.Net
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