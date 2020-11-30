BDDK'dan yeni normalleşme adımı
|30 Kasım 2020 10:37
|+Aa- Yazdır
Normalleşme adımlarına devam eden BDDK, yurt dışı yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının, özkaynakların yüzde 0.5'i olarak belirlenen sınırlamayı, yüzde 2.5'e yükseltti.
BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"05.05.2020 tarihli Basın Açıklaması ile de duyurulduğu üzere, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (Kurul) 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı kararı ile bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5'i ile sınırlandırılmasına karar verilmişti.
Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27.11.2020 tarihli ve 9273 sayılı Kararı ile, piyasaların etkin çalışmasına yönelik olarak, söz konusu sınırlamanın, %0,5 yerine %2,5 olarak yeniden belirlenmesine ve bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları gün içi (overdraft) TL kredi imkanının bu sınırlamaya tabi olmamasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Üçüncü çeyrekte büyüme rakamları açıklandı
30 Kasım 2020 10:00
|Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı
30 Kasım 2020 09:26
|Normalleşme ve reform söylemi yabancıyı cezbetti 20 milyar $ finansman
30 Kasım 2020 09:10
|Tarladan sofralara 'tatlı' yolculuk
29 Kasım 2020 21:31
|Genç girişimciler yüzünü 'e-ticaret'e döndü
29 Kasım 2020 16:07
|Türkiye ile Katar iş dünyası arasında köprü kurulacak
29 Kasım 2020 16:05
|Çanakkale Köprüsü'nün yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
29 Kasım 2020 15:45
|Bakan Pakdemirli açıkladı: 106 bin kişiye istihdam sağlanacak
29 Kasım 2020 15:35
|Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor
28 Kasım 2020 17:33
|Türkiye yılın son ayını yoğun ekonomi gündemiyle geçirecek
28 Kasım 2020 17:31