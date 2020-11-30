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Sanayilerde 'kış lastiği' mesaisi

Zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başlaması nedeniyle satış yeri ve tamircilerde son gün yoğunluğu yaşanıyor- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkan Vekili Şeker:- "1 Nisan 2021'de sona erecek uygulama kapsamında, kış lastiği takmayan sürücülere 776 lira ceza kesilecek"
 30 Kasım 2020 10:43
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Sanayilerde 'kış lastiği' mesaisi

Kırklareli'nde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle satış yerleri ve tamircilerde "son gün yoğunluğu" görülüyor.

Oto lastikçisi Emrah El, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış lastiği zorunluluğunun yarın başlayacağını anımsattı.

Bazı sürücülerin işlerini son güne bırakmaları dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını dile getiren El, son 15 gündür yoğun bir tempo ile çalıştıklarını söyledi.

Bölgede kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini hatırlatan El, günde yaklaşık 40 - 50 aracın lastik değiştirdiklerini belirtti.

Geçen yıllara göre bu yıl kış lastiği duyarlılığının arttığına dikkat çeken El, "Artık tüm sürücülerimiz kış lastiğinin önemini anladı. Bu nedenle de kış lastiği satışımız her geçen yıl artıyor. Yarından itibaren kış lastiği kullanılması zorunlu hale gelecek." diye konuştu.

- "Kış lastiği hayati önem taşıyor"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkan Vekili Ali Fuat Şeker ise kış lastiğinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Tüm sürücülerin bir an önce araçlarına kış lastiği taktırması önerisinde bulunan Şeker, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. 1 Nisan 2021'de sona erecek uygulama kapsamında, kış lastiği takmayan sürücülere 776 lira ceza kesilecek. Kış lastiği hayati önem taşıyor. 2012 yılında çıkan bir genelge doğrultusunda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde kış lastiği uygulaması zorunluluğu getirilmekte. Bu aşamada kış lastiğinin önemi kadar sürücülerin yetenekleri de önemli. Kış lastiğinin hamuru itibarıyla 7 derecenin altında tutuş ve duruş mesafesi, kauçuğun esnekliği nedeniyle daha fazla."

Kış lastiği alınırken dikkat edilmesi gerekenlere de dikkati çeken Şeker, kaliteye önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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