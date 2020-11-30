Başhekimden, o görüntülere tepki: Hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum!
|30 Kasım 2020 11:04
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Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından koronavirüs tedbirlerine uymayanlarla ilgili mesaj yayımladı. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşların sahillere akın ettiğini belirterek, uyarıların bazı kişiler tarafından dikkate almadığına değinen Prof. Dr. Türedi, şunları söyledi:
"Çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu, annesini, babasını düşünen varsa; azıcık insafı ve vicdanı olan varsa evinde kalır ve çok gerekli olmadıkça evinden çıkmaz. Biz insanımıza yoğun bakım yeri bulmak için kafa patlatırken, elimizdeki tüm imkanları, tüm eforumuzu harcarken sahil kenarında yürüyüş yapan sağlığına çok düşkün! İnsanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum.
Servisler ve yoğun bakımlar dolu, ne umuyorsunuz mucize mi? Öyle bir yeteneğimiz yok, sadece insanız. Ayıptır, günahtır. Sağlıkçı ya acımadığınızı biliyoruz da bari kendinize acıyın."
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