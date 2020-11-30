Yargıtay'a üye seçilen Fidan Ankara'ya uğurlandı
Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay'a üye seçilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara'ya uğurlandı
|30 Kasım 2020 11:13
|+Aa- Yazdır
Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay'a üye seçilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara'ya uğurlandı.
İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakimler, savcılar ve adliye çalışanları Fidan'ı uğurlamak için A Blok'ta toplandı. Buraya gelen ve çalışma arkadaşlarından helallik isteyen Fidan, herkese teşekkür etti.
Komisyon Başkanı Okan Albayrak Fidan'a çiçek takdim ederken, bazı savcıların duygulandığı görüldü.
Daha sonra aracına binen Fidan, Ankara'ya uğurlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Okulun TYP personeli, Sağlık Müdürlüğüne aktarıldı
30 Kasım 2020 11:28
|AFAD Başkanı'ndan tatbikat: Valim ilinizde deprem oluyor!
30 Kasım 2020 11:15
|Keçiören Belediyesi 400 araçlık kapalı otopark inşa atti
30 Kasım 2020 11:09
|Aile Bakanlığından engellilere hayatın her alanında tam destek
30 Kasım 2020 11:02
|Maske takmayan kadın, polisleri tehdit edip gazetecilere tepki gösterdi
30 Kasım 2020 10:39
|Kurallara uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
30 Kasım 2020 10:25
|Araştırmalarını tamamlayan Oruç Reis Antalya Limanı'na döndü
30 Kasım 2020 10:19
|Mersin'de anaokulları eğitimi uzaktan yapılacak
30 Kasım 2020 10:15
|Karantinadan kaçan sürücü: Dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?
30 Kasım 2020 10:01
|EGM, görevde yükselme sonuçlarını 2 günde açıkladı
30 Kasım 2020 09:25