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Yargıtay'a üye seçilen Fidan Ankara'ya uğurlandı

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay'a üye seçilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara'ya uğurlandı
 30 Kasım 2020 11:13
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Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca Yargıtay'a üye seçilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara'ya uğurlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakimler, savcılar ve adliye çalışanları Fidan'ı uğurlamak için A Blok'ta toplandı. Buraya gelen ve çalışma arkadaşlarından helallik isteyen Fidan, herkese teşekkür etti.

Komisyon Başkanı Okan Albayrak Fidan'a çiçek takdim ederken, bazı savcıların duygulandığı görüldü.

Daha sonra aracına binen Fidan, Ankara'ya uğurlandı.
Anadolu Ajansı
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