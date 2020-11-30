Valinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
|30 Kasım 2020 11:17
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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valimiz Sayın Yunus Sezer'in PCR testi pozitif çıkmış olup genel durumu iyidir. Sayın Valimizin karantina ve tedavi süreci evinde devam etmektedir." denildi.
Valimiz Sayın Yunus Sezerin PCR testi pozitif çıkmış olup genel durumu iyidir.Kırıkkale Valiliği (@TC_kkalevalilik) November 30, 2020
Sayın Valimizin karantina ve tedavi süreci evinde devam etmektedir. pic.twitter.com/1TmoncECfz
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