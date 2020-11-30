3 aydır virüs tedavisi gören Böcek'in ilk görüntüleri yayımlandı
|30 Kasım 2020 11:23
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ilk görüntüleri
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüs hastalığı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kaldı.
Muhittin Böcek'in görüntüleri Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın sosyal medya hesabından yayınlandı.
Yayınlanan görüntülerde Muhittin Böcek'in durumunun iyi olduğu, şuurunun açık olduğu görüldü.
Muhittin Böcek, 3 ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Özel hastanede tedaviye alınan belediye başkanı durumu kötüleşince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
7 Eylül'de yoğun bakım servisine alınan belediye başkanının durumu zamanla iyiye gitti.
Belediye başkanı önce rahatça hareket etmeye,, ardından gıda almaya başladı. Yoğun bakımdaki tedavisi 64 gün süren Muhittin Böcek 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı.
Sağlığına kavuşan Muhittin Böcek birkaç gün içinde taburcu edilecek.
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