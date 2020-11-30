1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta yapılacağını bildirdi
 30 Kasım 2020 11:31
+Aa- Yazdır
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Ödemelerin 4 Aralık'ta banka hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'İhtiyaç sahibi 386 binden fazla öğrenciye destek sağlandı'
28 Kasım 2020 12:03		 'Asgari'de azami ihtimal: 2.722 TL
28 Kasım 2020 08:00
Ücretsiz izne çıkan sigortalıya destek
27 Kasım 2020 09:17		 Bakan Selçuk 'asgari ücret toplantısı' tarihini açıkladı
26 Kasım 2020 14:39
Binlerce Bağ-Kurluya emeklilik imkanı doğdu
25 Kasım 2020 09:51		 Kısa Çalışma Ödeneği işçi ve işverene can simidi oldu
18 Kasım 2020 11:01
Pandemi tamamlayıcı sağlık sigortasına talebi artırdı
17 Kasım 2020 12:31		 65 bin vatandaşa ücretsiz 'aile danışmanlığı' desteği
07 Kasım 2020 11:08
Bakan Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması
06 Kasım 2020 10:31		 İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı
05 Kasım 2020 10:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:39 - Oy verdiğin partinden sonra en çok hangi partiyi beğeniyorsun?11:35 - 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı11:31 - İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak11:28 - Okulun TYP personeli, Sağlık Müdürlüğüne aktarıldı11:26 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden biri tutuklandı11:23 - 3 aydır virüs tedavisi gören Böcek'in ilk görüntüleri yayımlandı
11:17 - Valinin Kovid-19 testi pozitif çıktı11:15 - AFAD Başkanı'ndan tatbikat: Valim ilinizde deprem oluyor!11:14 - MEB'den kaynaştırma öğrencilerine kaynak desteği11:13 - Yargıtay'a üye seçilen Fidan Ankara'ya uğurlandı11:09 - Keçiören Belediyesi 400 araçlık kapalı otopark inşa atti11:06 - 47 yaşındaki valilik çalışanı, koronavirüsten öldü
11:04 - Çöl tozu koronavirüs taşır mı?11:04 - Başhekimden, o görüntülere tepki: Hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum!11:02 - Aile Bakanlığından engellilere hayatın her alanında tam destek11:01 - Gram altın 449 lira seviyelerinde10:43 - Sanayilerde 'kış lastiği' mesaisi
10:40 - AİHM'den, HDP'li vekillerin başvurusuna ret kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
20 ile seyahat yasağı getirilmesi planlanıyor
KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı
Eroin dolu araçta sürpriz isim: Kadir Şeker'in kurtardığı kadın
Kurallara uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
Memur ve işçiler arasındaki 14 önemli fark
Kabine bugün toplanıyor... Yeni tedbirler masada
Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli, görevde yükselme sözlü sınavdan 100 puan bekliyor
Burhan Kuzu'nun oğlu: Cinayet yok korona öldürdü
AFAD Başkanı'ndan tatbikat: Valim ilinizde deprem oluyor!
EGM, görevde yükselme sonuçlarını 2 günde açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
football manager 2021 1
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 3
28.11.2020 internet yavaşlaması 1
Uzun zaman oldu 2
2021 yılbaşı sokağa çıkma yasağı 3
horon 1
maske festivalinin düzenlenmesi 2
küresel ısınma 1
18 yıl önce araba mı vardı türkiye'de 1
ayşe dırla'nın eroinle yakalanması 2
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türkiye İstatistik Kurumu 40 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam