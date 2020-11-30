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2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı

2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
 30 Kasım 2020 11:35
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2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı

DUYURU

(30 Kasım 2020)

2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

29 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve Eczacılık alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2020-STS Eczacılık) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Kasım 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10) için Tıklayınız
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