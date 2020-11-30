Oy verdiğin partinden sonra en çok hangi partiyi beğeniyorsun?
|30 Kasım 2020 11:39
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MAK Danışmanlık'ın kasım ayı araştırmasına göre, Sandığa giden seçmen arasında yüzde 12'si kararsız olduğunu belirtiyor.
Oyunu AK Parti'ye vereceğini söyleyen seçmenlere "AK Parti'den sonra en beğendiğiniz parti hangisidir?" diye soruldu. En yüksek oranı yüzde 20 ile Gelecek Partisi aldı. AK Parti ile Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP ise yüzde 18 ile ikinci sırada bulundu.
Aynı soru CHP'li seçmene sorulduğunda yüzde 42'si sandığa gitmeyeceğini açıkladı. Yüzde 18'i ise İYİ Parti'ye oy verebileceğini belirtti.
Oyunu MHP'ye vereceğini söyleyen seçmenlere "MHP'den sonra en beğendiğiniz parti hangisidir?" diye sorulduğunda ise yüzde 51'lik oranda katılımcı AK Parti yanıtını verdi. Onu yüzde 18 ile İYİ Parti izledi.
İYİ Partililere bu soru sorulduğunda yüzde 19'u sandığa gitmeyeceğini yüzde 18'i ise CHP'yi tercih edeceğini belirtti.
HDP'li seçmen ise bu soruya yüzde 40 oranda "diğerleri" yanıtını verdi. Bunu yüzde 11 ile AK Parti izledi.
Kararsızların matematiksel olarak dağıtılması sonrası ise AK Parti yüzde 38,7 oy oranına sahip oldu. Onu yüzde 24 ile CHP, yüzde 11,6 ile İYİ Parti, yüzde 9,2 ile HDP, yüzde 9,1 ile MHP izledi.
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