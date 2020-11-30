Muş'ta kimya öğretmenleri günde 6 ton dezenfektan üretiyor
|30 Kasım 2020 11:50
|+Aa- Yazdır
Muş Özel Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, günde 6 ton dezenfektan üreterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kurumların ihtiyacını karşılıyor.
Organize sanayi bölgesindeki Özel Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli kimya öğretmenleri, Kovid-19 ile mücadeleye destek amacıyla dezenfektan üretimini sürdürüyor.
Okul bünyesinde haziran ayında kurulan atölyenin kapasitesini 6 tona çıkaran öğretmenler, yaptıkları üretimle kurumların dezenfektan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunuyor.
Atölyede öğretmenleri ziyaret eden ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Aksu, müdürlük olarak okulların dezenfektan ihtiyacını atölyedeki üretimden sağladıklarını söyledi.
Okul müdürü Özcan Yurtdaş da salgınla mücadeleye destek vermek amacıyla oluşturdukları atölyede dezenfektan ürettiklerini ifade etti.
Stoklarında yaklaşık 30 ton dezenfektanın bulunduğunu belirten Yurtdaş, şunları kaydetti:
"Dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında haziran ayında okulumuzda kurulan kimya atölyesinde günde 3 tonla başladığımız yüzey dezenfektan üretimini 6 tona yükselttik. Kentteki tüm okulların ve kamu kuruluşlarının yüzey dezenfektan ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba gösteriyoruz. Ayrıca sıvı sabun ve kolonya da üretiyoruz. Okulda görev yapan 3 kimya öğretmeni olarak ilimizin ve bölgemizin dezenfektan ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ev yangınına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı
29 Kasım 2020 22:35
|Batman'da terör operasyonu: 30 şüpheli gözaltında
28 Kasım 2020 16:50
|Sınava girerken kimliğini unutan aday için polisler seferber oldu
22 Kasım 2020 15:13
|'Yasaktan haberim yoktu' diyen kadın cezadan kurtulamadı
21 Kasım 2020 22:26
|Engelli gençten metro istasyonunda engelli sevgilisine sürpriz evlilik teklifi
21 Kasım 2020 11:59
|Askerlik sevk işlemleri ertelendi, terhislerde erteleme yok
20 Kasım 2020 16:58
|Binbir zahmetle yapılıyor; litresi 100 TL'ye satılıyor
19 Kasım 2020 17:50
|Antalya Büyükşehir Belediyesindeki 'yetki' tartışması
16 Kasım 2020 11:40
|MSB: Teröristlerin sonu hayalleriyle çukurlara gömülmektir
15 Kasım 2020 18:06
|Yakalan 4 DEAŞ'lıdan birinin 'sözde Rakka emiri' olduğu ortaya çıktı
14 Kasım 2020 14:45