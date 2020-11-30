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Muş'ta kimya öğretmenleri günde 6 ton dezenfektan üretiyor

Muş Özel Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, günde 6 ton dezenfektan üreterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kurumların ihtiyacını karşılıyor.
 30 Kasım 2020 11:50
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Muş Özel Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, günde 6 ton dezenfektan üreterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kurumların ihtiyacını karşılıyor.

Organize sanayi bölgesindeki Özel Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli kimya öğretmenleri, Kovid-19 ile mücadeleye destek amacıyla dezenfektan üretimini sürdürüyor.

Okul bünyesinde haziran ayında kurulan atölyenin kapasitesini 6 tona çıkaran öğretmenler, yaptıkları üretimle kurumların dezenfektan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunuyor.

Atölyede öğretmenleri ziyaret eden ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Aksu, müdürlük olarak okulların dezenfektan ihtiyacını atölyedeki üretimden sağladıklarını söyledi.

Okul müdürü Özcan Yurtdaş da salgınla mücadeleye destek vermek amacıyla oluşturdukları atölyede dezenfektan ürettiklerini ifade etti.

Stoklarında yaklaşık 30 ton dezenfektanın bulunduğunu belirten Yurtdaş, şunları kaydetti:

"Dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında haziran ayında okulumuzda kurulan kimya atölyesinde günde 3 tonla başladığımız yüzey dezenfektan üretimini 6 tona yükselttik. Kentteki tüm okulların ve kamu kuruluşlarının yüzey dezenfektan ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba gösteriyoruz. Ayrıca sıvı sabun ve kolonya da üretiyoruz. Okulda görev yapan 3 kimya öğretmeni olarak ilimizin ve bölgemizin dezenfektan ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz."
Anadolu Ajansı
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