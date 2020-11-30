'Efsane' indirimler beklediği karşılığı gördü

Ekmekçi AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada yoğun taleple geride bırakılan Efsane Cuma indirimlerine ilişkin bilgi verdi. Bu sene gelen yoğun talebe işaret eden Ekmekçi, kampanya döneminin hedefi tutturarak 30 milyar TL'ye ulaşacağını söyledi.

Ekmekçi, tüketicilerin pandeminin birinci dalgasıyla e-ticaretin yararlarını deneyimlediklerini anımsatarak, şunları kaydetti: "Bu sene kampanya döneminde online alışverişe talep geçen seneye göre yüzde 110'un üzerindeydi. Tüm aya yayılan kampanya sebebiyle teknik aksamalar ve kargo aksaklıkları en alt seviyede yaşandı. Tüketicilerin sepet ortalaması bu sene 350 TL olarak gerçekleşti."

"Yeni pandemi tedbirleri ile birlikte online alışveriş, geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 25 artış gösterdi"

Pandeminin bu sene online alışverişe etkileri hakkında da değerlendirmede bulunan Ekmekçi, şu bilgileri verdi: "Bu yıl tüm yıllardan farklı olarak indirimler tek güne sığdırmadan tüm haftaya ve aya yayıldı. Özellikle lojistik altyapıları üzerindeki yükü azaltmak, tüketici şikayetlerine, gecikmelere sebep olmamak için tüm kasım ayına yayılmış bir e-ticaret kampanya serisi gerçekleşti.

Ayrıca firmalar pandemi süreciyle lojistik altyapılarına yaptıkları güçlü yatırımlarla da bu döneme daha hazırlıklı girdiler. Alışveriş davranışları, yeni pandemi tedbirleri ile birlikte değişerek online alışverişte geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 25 artış gösterdi. İkinci dalgaya denk gelen yılın son iki ayında ise online alışverişe gösterilen bu yoğun talep ile kasım ve aralık aylarında 50 milyar TL gelir elde edilmesini öngörüyoruz."

"Elektronik ve moda kategorisi, liderliği bırakmadı"

En fazla talep gören ürün ve kategori hakkında bilgi veren Ekmekçi geleneksel olarak bu sene de elektronik ve moda kategorisinin liderliği bırakmadığını dile getirdi.

Ekmekçi, en çok artış gösteren kategorinin geçen seneye göre 5 kat artışla süpermarket kategorisi olduğunu bildirerek, bu sene özellikle okullarında kapanması ve evden çalışmanın da getirdiği etki ile okul malzemeleri, ofis ve çalışma malzemelerine geçen seneye göre 2 kat talep artışı gözlemlediklerini söyledi.

"Yoga ve pilates mat'ı gibi ürünlerde geçen seneye göre yüzde 150 talep artışı yaşandı"

ETİD Başkanı Ekmekçi, pandeminin etkisi ile evde spor yapmanın da unutulmadığını kaydetti. Efsane Cuma indirimleri çerçevesinde spor ekipmanları, yoga ve pilates mat'ı gibi ürünlerde geçen seneye göre yüzde 150 talep artışı gözlemlediklerini belirten Ekmekçi, "En fazla alışveriş yapanlarda ev hanımlarının başı çektiğini söyleyebiliriz. Pandemi sebebiyle evde daha fazla zaman geçirmemiz sebebiyle, ev ihtiyaçlarına olan talep zirve yaptı." ifadelerini kullandı.

En çok alışverişin gerçekleştiği saat aralığının 21.00-22.00 arası olduğunu dile getiren Ekmekçi, bu yıl yapılan indirimlerin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu yıl indirimler geçen senelere benzer şekilde yapıldı. İndirim yapılan ürün sayısında ve kampanya sayısında geçen senenin 2 katı oranında çeşit sunuldu. Özel kampanyalar ile binek araçlar, motosikletler gibi özel ürünlerde de kampanyalar yapıldı.

Özellikle yanıltıcı reklamlar ve gerçek olmayan indirimlerin önüne geçilmesi için çok sıkı önlemler alındı. Fiyatların kampanya dönemi öncesi yükseltilip, daha sonra kampanyada sanki olandan daha fazla oranda indirim varmış gibi gösterim yapılmaması için otomatik sistemler kuruldu, şikayet mekanizmaları aktive edildi. Güven damgasının da geniş kapsamlı kullanıldığı bu yıl, tüketicilerin online alışverişe olan güveni arttı."

"Online'dan alışveriş tamamen tabana yayıldı ve gündelik hayatımızın bir parçası oldu"

Emre Ekmekçi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni alınan önlem ve hayata geçirilen kısıtlamalarla birlikte, online alışverişe yönelen tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını söz konusu platformdan karşılayabildiğini tecrübe ettiğini anlattı.

"Artık online'dan alışveriş tamamen tabana yayıldı ve gündelik hayatımızın bir parçası oldu." diyen Ekmekçi, "Geleneksel perakendecilerin AVM ve sokak mağazalardaki kayıp cirosunu telafi etmek için dijital kanallara ağırlık verdiğine ve dijital stratejileri geliştirmesine şahit oluyoruz. Bu yıl, sadece online e-ticaret platformları kadar, geleneksel markaların da e-ticaret'i ana gündeme almaları sebebiyle yüksek bir büyüme yaşandı." ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar şişirme değil"

Ekmekçi, kamuoyunun kampanya döneminde şirketlerin fiyat şişirdiği yönündeki eleştirilerine de yanıt verdi. Bu sene kampanya döneminin uzun süreye yayıldığını anlatan Ekmekçi, fiyatlarda şişirme olmadığının altını çizdi.

Ekmekçi, "Kampanyalar tüm aya yayıldığı için, kampanya dönemi fiyatı ve kampanyanın olmadığı gündeki fiyat normal olarak birbirinden farklı oldu. Kampanyanın geçerli olduğu gün ve hatta saate göre değişen fiyatlar, kamuoyunda yanlış bir algıya neden oldu. Oradaki fiyat şişirme değil, günlük ya da anlık kampanyalarla fiyatların düşmesi ve normal seviyeye çıkmasından kaynaklandı." bilgisini verdi.