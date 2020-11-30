1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kaçak kullanım' diye elektriği kesilen vatandaşa Yargıtaydan sevindirici haber

İzmir'de faturasının düşük gelmesinin ardından dağıtım şirketinin çağrı merkezine ihbarda bulunan, inceleme sonucu elektriği kaçak kullandığı gerekçesiyle ceza uygulanan ve elektriği kesilen İbrahim Çetin hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararını Yargıtay yerinde buldu
 30 Kasım 2020 12:32
+Aa- Yazdır
'Kaçak kullanım' diye elektriği kesilen vatandaşa Yargıtaydan sevindirici haber

- Yargıtay 2. Ceza Dairesi, bir vatandaşın düşük gelen faturadan şüphelenerek çağrı merkezini araması ve ardından dağıtım firmasının "kaçak kullanım" gerekçesiyle elektriğini kesmesi sonrası açılan davada yerel mahkemenin verdiği beraat kararını onadı.

İzmir'de elektrik ustası İbrahim Çetin, Konak'ta oturduğu evinin elektrik kullanım bedelinin düşük gelmesi üzerine 16 Ocak 2015'te dağıtım şirketinin çağrı merkezini arayarak görevlilerin sayacı kontrol etmesini istedi.

Evde yapılan teknik incelemenin ardından "kaçak elektrik kullandığı" gerekçesiyle hakkında rapor tutulan Çetin'e 4 bin 287 lira ceza kesildi. İlgili dağıtım firması, karara itiraz eden Çetin'in cezasını bin 839 liraya düşürdü.

Çetin hakkında dağıtım şirketi tarafından İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesinde "karşılıksız yararlanma" suçlamasıyla yaklaşık 5 yıl önce dava açıldı.

Mahkeme, sanığın bu usulsüzlüğü yaptığının ispatlanmasının mümkün olmaması ve olayın kurum görevlilerinin tespitiyle değil, sanığın ihbarı sonrası ortaya çıktığını göz önüne alarak Çetin'in beraatine hükmetti.

Kararda sanığın elektrik sayacındaki tüketimin azlığını fark ederek ihbarda bulunduğu, ses kayıtlarının görevlilerce de teyit edildiği belirtilerek, Çetin'in bu suçu işlemekte herhangi bir kastının olmadığı bildirildi.

Elektrik firması ise asliye ceza mahkemesinin kararını temyiz etti.

Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 2. Ceza Dairesi, "Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi onanmasına" şeklinde karar verdi.

- "Kabloyu değiştirirken arızayı buldum"

İbrahim Çetin, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıl süren davanın sona erdiğini, bu süreçte 2 yıl elektriksiz kaldığını söyledi.

Çetin, ihbarı sonrası evde yapılan incelemenin ardından görevlilerin arızayı bulamadığını, kendisine tesisat kablosunu değiştirmesini, yeni saat takılacağını söylediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kabloları yenilerken bir kablonun yanmış olduğunu gördüm. Yanınca kablolar birbirine temas etmiş. Elektrik sayacını kısmen devre dışı bırakmış. Kabloyu değiştirirken arızayı buldum. Düşük fatura geldiğini söyleyen ben, arızayı bulan ben, cezayı yiyen ben. Bu süreçte ev iki seneye yakın elektriksiz kaldı. Evimiz iki katlı, üst katın elektriği kesilince ben alt kata taşınmak zorunda kaldım. İlk katın elektrik saati ayrıydı. Sonra tekrar üst kata taşındım.

Yargıtayda karar benim lehime çıktı. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Çevredeki insanlara rencide oldum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
6 ilimizde okul öncesi eğitimi uzaktan yapılacak
30 Kasım 2020 13:10		 İki ilden yeni karantina haberleri geldi
30 Kasım 2020 13:06
Karantina ihlali yapan kadın bankadan para çekmek isterken yakalandı
30 Kasım 2020 12:53		 Yüz binlerce sürücüyü ilgilendiren haber! 1 Ocak'ta başlıyor
30 Kasım 2020 12:34
Polisin dikkati 'plaka oyununu' bozdu
30 Kasım 2020 12:27		 TBMM ziyarete kapandı
30 Kasım 2020 12:07
Okulun TYP personeli, Sağlık Müdürlüğüne aktarıldı
30 Kasım 2020 11:28		 AFAD Başkanı'ndan tatbikat: Valim ilinizde deprem oluyor!
30 Kasım 2020 11:15
Yargıtay'a üye seçilen Fidan Ankara'ya uğurlandı
30 Kasım 2020 11:13		 Keçiören Belediyesi 400 araçlık kapalı otopark inşa atti
30 Kasım 2020 11:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:52 - HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç'un acı günü13:43 - Deprem sonrası 'riskli yapı' olarak belirlenen belediye binası yıkılacak13:38 - Göktaşının atmosfere girişi böyle görüntülendi13:28 - Bu ilde 'yoğun bakımda yer kalmadı' iddialarına yalanlama13:22 - Meteoroloji bu illeri yarın için uyardı! Kar ve don bekleniyor13:15 - Nöbet muafiyeti kabul edilmeyen sağlıkçıyı mahkeme haklı buldu
13:12 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:10 - 6 ilimizde okul öncesi eğitimi uzaktan yapılacak13:08 - İş dünyası büyüme rakamlarına ne dedi?13:06 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi13:02 - Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı12:57 - Bakan Elvan: Büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz
12:54 - 'Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek'12:53 - Karantina ihlali yapan kadın bankadan para çekmek isterken yakalandı12:50 - Kılıçdaroğlu'na saldıran sanık: Nasıl olduğunu hatırlamıyorum12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:41 - Tokat'ta diş teknisyeni evinde ölü bulundu
12:38 - Kolonyada hileye dikkat: Ele sürüldüğünde anlaşılabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
20 ile seyahat yasağı getirilmesi planlanıyor
KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı
Eroin dolu araçta sürpriz isim: Kadir Şeker'in kurtardığı kadın
Kurallara uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
Başhekimden, o görüntülere tepki: Hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum!
Memur ve işçiler arasındaki 14 önemli fark
3 aydır virüs tedavisi gören Böcek'in ilk görüntüleri yayımlandı
Kabine bugün toplanıyor... Yeni tedbirler masada
Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli, görevde yükselme sözlü sınavdan 100 puan bekliyor
AFAD Başkanı'ndan tatbikat: Valim ilinizde deprem oluyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uzun zaman oldu 2
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 6
koronavirüs test kuyruğu için ücret ödemek 2
horon 1
para ile satılamaz 2
hayalet şehir 1
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 4
covid aşısının ücretsiz olmasının tbmm'de reddedilmesi 5
zamanda yolculuk 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türkiye İstatistik Kurumu 40 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam