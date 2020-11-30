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Bursa'da cezaevi önünde işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı

Bursa'da bir kişinin tutuklu oğlunu ziyaret ettikten sonra cezaevi önünde silahla öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı
 30 Kasım 2020 12:37
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Bursa'da cezaevi önünde işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı

Bursa'da bir kişinin tutuklu oğlunu ziyaret ettikten sonra cezaevi önünde silahla öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesinde Sadık Çayır'ın tabancayla öldürülmesinin ardından katil zanlısı S.K'yi (28) saklandığı evde gözaltına aldı.

Maktulün oğlunun da karıştığı, yaklaşık 6 ay önce yaşanan kavganın taraflarından olduğu iddia edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sadık Çayır (57), Osmangazi ilçesinde 7 Haziran'da taksi durağı ile oto kiralama firmasında çalışanlar arasında araç park etme meselesinden çıkan ve firma sahibinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından tutuklanan oğlunu ziyaret etmek amacıyla 27 Kasım'da Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gelmişti. Cezaevinden ayrıldığı sırada tabancayla vurularak ağır yaralanan Çayır, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
Anadolu Ajansı
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